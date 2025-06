Consulado de México en San José ofrece ayuda a mexicanos detenidos por agentes federales

Ante el aumento de operativos migratorios, el Consulado de México en San José aseguró que puede ofrecer ayuda a los mexicanos que hayan sido detenidos.

“Tienen derecho a la notificación consular, es decir, ellos deben solicitar a la persona que los ha detenido que sea comunicado su consulado sobre su situación para que de esta manera nosotros podamos actuar y revisar su situación, y estar en contacto con sus familiares”, explicó Alejandra Bologna, cónsul.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Este acompañamiento incluye una orientación legal, con una lista de abogados confiables a través del programa PALE.

“Si no es en ese momento que tengamos al abogado consultor, sí lo podamos canalizar a las distintas agencias, organizaciones, abogados o consultas que requiera la persona”, dijo Bologna.

¿Qué pasa si durante la detención dejaste tus pertenencias personales?

“Interactuamos con la familia para poder coayudar a que pueda recuperar las pertenencias la persona. Si tiene pendiente algunos pagos laborales, si tiene obstáculos para poder recobrar las pertenencias también podemos ayudar a los connacionales”, afirmó Bologna.

¿Es necesario tener una cita para recibir esta ayuda?

“En el caso específico de la protección, no se requiere cita, las puertas del consulado están abiertas desde las 8:00 a.m., hasta las 5:00 p.m., para la protección directa”, añadió Hugo Juárez Carrillo, cónsul adscrito en San José.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

También existe la línea gratuita del CIAM (520) 623-7874 que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ahí te pueden orientar en español y canalizar el caso al consulado correspondiente.

“Creo que es el mejor momento para que el Consulado General de México actúe, pero que se vea su actuación”, indicó Guadalupe Ruiz, residente del Área de la Bahía.

Si un familiar o conocido está detenido, es útil proporcionar al consulado información como: nombre completo, fecha de nacimiento, lugar y fecha de la detención, y el número A si lo tienes.

“Sobre todo que mantengan la calma y sean respetuosos con la autoridad. No pongan resistencia ni golpeen a un oficial, no den información falsa, no firmen ningún documento que no entienda y que se comuniquen con el consulado ya sea el detenido o un familiar”, aseveró Bologna.