Consulado de México en San José advierte sobre riesgos al viajar por avión

El Consulado General de México en San José hizo un llamado a los connacionales de la región que no cuentan con un estatus migratorio legal.

“Es para que nuestra comunidad evite las acciones que pueden poner en riesgo o en situación vulnerable”, dijo Alejandra Bologna, cónsul.

El llamado es a evitar viajar por avión ya que esto podría exponerlos, en específico a Puerto Rico, ya que, según ellos, habrá revisiones aleatorias por agentes de CBP, y si no acredita su estancia, el desenlace podría ser una deportación.

“Es importante que nuestra comunidad sepa que, aunque sea territorio o estado de Estados Unidos, el simple hecho de tomar el avión y salir implica como si salieran del país y por eso es factible que les pidan documentos migratorios para ingresar a Puerto Rico, explicó Bologna.

Por ello aconsejaron a no arriesgarse si no cuentas con un estatus legal.

“Aeropuertos son lugares donde tradicionalmente agentes han estado presentes y han podido mover y claro que sí pueden hacer detenciones”, afirmó Andrew Newcomb, abogado de inmigración.

Newcomb también expresó que es una situación que se podría anticipar en estados tradicionalmente tanto republicanos como demócratas por parte del gobierno federal.

“Simplemente para mandar el mensaje de que no hay ciudades santuarios, y de por sí están utilizando una política de detenciones colaterales que si básicamente para castigar a estados azules, que no estados demócratas, para decirlo de otra forma, que no están cooperando”, aseveró Newcomb.

A pesar de poder viajar por avión en territorio estadounidense con una identificación del estado o un pasaporte de tu país de origen la recomendación por el momento es evitar los viajes de ser posible.

“Técnicamente personas indocumentadas pueden subir a un avión, pero realmente es algo desde mi perspectiva como un abogado de inmigración muy poco recomendable en estos meses, porque aún en ciudades como Nueva York, Bostón, Los Ángeles van a estar corriendo un peligro más elevado”, indicó Newcomb.

Esto cambiará en mayo cuando entre en vigor la implementación del Real ID para viajar por avión.

Sin embargo, en caso de ser detenido por agentes de inmigración en algún aeropuerto, el abogado enfatizó que tienes derecho a permanecer callado y exigir tu derecho de ver a un abogado o juez de inmigración.