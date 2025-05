¿Tienes dudas sobre cómo tramitar la ciudadanía mexicana? Te explicamos

Las solicitudes de doble ciudadanía han ido en aumento en el Consulado de México en San José, sin embargo, muchas son las personas que tienen dudas sobre cómo realizar este trámite.

Por esta razón, Telemundo 48 habló con la cónsul Alejandra Bologna, quien respondió a todas las preguntas que televidentes no enviaron a través de nuestras redes sociales.

¿Cuál es el proceso para obtener ambas nacionalidades?

“El proceso se hace en el consulado general y tiene que ser en persona. Lo que tiene que hacer la persona es sacar una cita y digitalizar los requisitos que serían el acta de nacimiento americana de la persona que se va a registrar, prueba de nacionalidad mexicana que puede ser el acta de nacimiento mexicana, puede ser el pasaporte mexicano, la matrícula consular o declaratoria de naturalización o de nacionalidad y aparte la identificación de los padres”, indicó Bologna.

Adicionalmente, la cónsul dijo que, si la persona o menor nació en otro país que no sea EEUU, el consulado requiere el acta de nacimiento esté apostillada.

¿Cuáles son las ventajas de tener las dos nacionalidades?

“Yo creo que hay más ventajas porque crecer binacionalmente, tener la oportunidad de tener dos nacionalidades, pues le da a la persona una amplia gama de oportunidades, no solamente de que aprenda los dos idiomas, puede estudiar en cualquiera de los dos países, puede estar trabajando en cualquiera de los dos países”, aseguró Bologna.

Al adoptar la ciudadanía mexicana ¿debes inscribirte en el servicio militar?

“La Constitución mexicana dice que es obligatorio el servicio militar, ahora bien, hay excepciones, son aquellas personas que tienen otra nacionalidad, entonces si son nacidos en el extranjero y adoptan la nacionalidad mexicana están exentos de marchar o hacer el servicio militar”, explicó Bologna.

¿Cómo es el proceso para obtener la doble ciudadanía si el padre con la nacionalidad mexicana fallece?

“No hay ningún problema, en ese caso tienen que presentar el acta de defunción del padre de los niños, el acta de matrimonio y la prueba de nacionalidad del padre ya sea que haya contado con un pasaporte, con eso podemos hacer el registro correspondiente en el consulado”, afirmó Bologna.

Bologa dijo que en caso de que los padres no estuviesen casados, la recomendación es la inserción en México, es decir, que el acta se transcriba en un registro civil mexicano y se traduzca tal cual como está.

Si los padres están separados y los hijos son menores de edad ¿necesitan el permiso de ambos padres para tramitar la doble ciudadanía?

“No, eso es solamente para los pasaportes. La madre puede registrar en el consulado a sus hijos presentando el acta de matrimonio”, declaró Bologna.

Al momento de sacar la nacionalidad mexicana ¿se utilizarían los dos apellidos?

“La legislación mexicana establece los dos apellidos, si el acta no los tiene lo que es importante es que la madre mantenga su apellido, no de casada si no de soltera, para que podamos incluir los dos apellidos. En caso contrario, tendrá que presentar el acta de matrimonio para que nosotros podamos constatar de que realmente sea la madre del menor la persona que se presenta”, añadió Bologna.

¿Puedes acudir a cualquier consulado para realizar trámites?

“Sí, por su puesto, cualquier consulado mexicano puede hacer los trámites de pasaporte, matrícula consular, credencial de elector, registro de nacimiento y poder notarial”, aseveró Bologna.