Buscan abrir clínica para atender a la comunidad latina del este de San José

Líderes del este de San José se unieron el lunes para mostrar su apoyo a un proyecto que traería más recursos de salud a vecindarios donde viven una gran mayoría de latino.

“Para recaudar fondos o tener fondos en el condado para hacer una clínica, un centro de salud que incluya clínica y servicios que no sean clínicos pero muy importantes para los latinos”, explicó Dolores Alvarado, presidenta de Community Health Partnership.

Carmen González es el testimonio de lo importante que es dar acceso a recursos de salud a la comunidad latina.

“A mí me habían diagnosticado con diabetes, no tenía ninguna clínica porque ni tenía un seguro médico, y vi esa unidad móvil en la calle y le dije a mi esposo ´vamos a ver si me pueden ver o checar el azúcar a ver cómo estoy´ y entonces ahí me checaron y ellos me remitieron a la clínica”, relató González.

Eso fue hace casi 10 años, pero desde entonces Carmen afirmó que su salud mejoró y ahora quiere que más familias latinas tengan acceso a estos recursos

“He visto y vivido la necesidad no solo en mí y en mi familia sino la necesidad en toda la comunidad porque hay mucha gente que por miedo a que no tienen un seguro médico no quieren asistir a las clínicas así que es muy necesario las clínicas comunitarias”, indicó Carmen.

La mesa de supervisores del condado Santa Clara se reunirá para votar por la asignación de fondos para este proyecto, la propuesta fue llevada a la reunión por los supervisores Otto Lee y Cindy Chávez.

“Actualmente hay $15 millones que se han designado para proyectos de renovación y construcción de clínicas, y con este voto la idea es asegurarse que esos fondos vayan a la comunidad latina específicamente a los vecindarios del este de San José”, explicó Chávez.

En la mesa de supervisores acudieron decenas de latinos para apoyar la moción y en busca de más servicios en español.

“Espero que la mesa directiva apruebe hoy el dinero, los fondos para crear ese centro, inmediatamente vamos a iniciar un proceso dirigido por la comunidad y nosotros donde vamos a hacer encuestas de qué es lo que más le preocupa a la comunidad y que servicios les gustaría tener”, indicó Alvarado.

Ella dijo que el centro tendrá una clínica, pero los recursos que elige la comunidad pueden ser incluso no relacionados con la salud, como consejería para tratar problemas de salud mental o clases y recursos para pacientes con diabetes.

Para llevar la encuesta a estas familias usarán promotores de habla hispana que irán directamente a las viviendas para ver las necesidades de la comunidad, y cumpliendo un ciclo completo.

“Este centro sería muy beneficioso y afortunadamente he podido ayudar a otras personas a que asistan a estas clínicas y se sienten muy cómodas y agradecidas de que estas clínicas tengan esa compasión con la gente”, aseveró Hernández.