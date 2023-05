Califican como “discriminatorias” cierre de calles durante celebración del Cinco de Mayo en San José

Líderes locales están tachando como discriminatorias e inconstitucionales las tácticas del cierre de calles durante la celebración del Cinco de Mayo en San José.

Durante tres días consecutivos conductores debieron sortear las vías luego de que Caltrans, el CHP y la policía de San José cerraran varias rampas de accesos hacia distintas autopistas al sur de la Bahía como medida de seguridad.

“Cerraron casi todas las calles y había policía para allá y para acá y como cerraron uno no podía salir de la casa”, aseguró Amanda Ramírez, residente de San José.

Amanda explica que le fue casi imposible llegar a su casa porque las calles desde el centro hasta el este de San José estaban cerradas.

“Muchos miembros de nuestras comunidades latinas nos contactaron a nosotros como líderes de la ciudad porque sintieron que había injusticia en la manera que la policía estaba haciendo los pares y como cerraron los freeways y entradas a calles pública", indicó Domingo Candelas, concejal de San José.

Candelas es uno de los cuatro concejales que se unieron a este llamado que asegura estigmatiza celebraciones latinas como el Cinco de Mayo.

A nivel estatal, el senador Cortese además tachó estas acciones de Caltrans y la policía de San José como directamente en contra de la primera enmienda de la constitución.

Por medio de un comunicado, Caltrans dijo que sus acciones fueron en respuesta a una petición anual que realiza la patrulla de caminos y la policía de San José durante esos días.

“Esos operativos los llevan haciendo igual por más de 15 años y la estrategia es evitar los conflictos que han visto históricamente durante esta fecha. Lo que buscamos es que la comunidad pueda celebrar el Cinco de Mayo sin temor a que ocurra un crimen o que los vehículos de emergencia queden atrapados en el tráfico”, dijo Paul Joseph, asistente del Jefe de Policía de San José.

Además, recalcó que este año gracias a estas medidas hubo menos actividades ilegales y arrestos que en años anteriores.

Gloria estaba trabajando vendiendo fruta en la Tropicana durante la celebración y dice que debido a los cierres sus ventas estuvieron bajas ya que las personas no podían llegar a la zona debido a los cierres.

“Por un lado nos afectó porque no podíamos pasar pero por el otro lado estuvo bien gracias a Dios porque hacen su trabajo para que no haya violencia y no pasen mayores cosas”, dijo Gloria Subuyu, vendedora de San José.

Matt Mahan dijo que habló con la policía y el departamento se comprometió a que avisarán con más tiempo a los líderes locales y la comunidad sobre estos cierres.