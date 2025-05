Cinco de Mayo en San José: eventos, cierre de calles y seguridad

San José se prepara para la celebración del Cinco de Mayo con varios eventos que iniciarán el sábado.

Adicionalmente, habrá un despliegue de seguridad por parte de la policía y cierre de calles.

A continuación, te dejamos todo lo que puedes esperar durante estas festividades.

Eventos del Cinco de Mayo

Exhibición de Autos del Cinco de Mayo

Cuándo: 3 de mayo de 2025 desde las 8:00 a. m., hasta las 4:00 p. m.

Ubicación: W. Santa Clara Street, entre Stockton Avenue y la autopista 87.

Desfile y Festival del Cinco de Mayo del Este de San José

Cuándo: 4 de mayo de 2025, el desfiles se llevará a cabo desde las 9:00 a.m., hasta las 11:00 a.m., mientras que el festival comenzará a las 11:00 a.m., hasta las 4:00 p.m.

Ubicación: Parque Emma Prusch: 647 South King Road, San José

Festival del Cinco de Mayo en el Centro

Cuándo: 4 de mayo de 2024, el Festival iniciará a las 11:00 a. m., hasta las 8:00 p. m.

Ubicación: Plaza de Cesar Chavez: 1 Paseo de San Antonio, San José.

CIERRE DE CALLES

Varias calles serán cerradas debido a las celebraciones por lo que es importante que los residentes tomen las debidas precauciones.

3 de mayo:

Barack Obama Boulevard será cerrada desde W. San Fernando Street hasta W. St. John Street desde las 5:00 a.m., hasta las 6:00 p.m.

W. Santa Clara Street desde Stockton Avenue hasta la autopista 87 desde las 5:00 a.m., hasta las 6:00 PM

4 de mayo

S. King Road desde McKee Road hasta la autopista 680 desde las 6:00 a.m., hasta las 12:00 p.m.

S. King Road desde la autopista 680 hasta Story Road desde las 6:00 a.m., hasta las 7:00 p.m.

La rampa de salida y entrada S. King Road en la autopista 680 estará cerrada

Despliegue policial

La policía de San José aseguró que durante estas actividades desplegarán a una serie de oficiales quienes se encargarán de salvaguardar la seguridad de los asistentes.

"El Cinco de Mayo en San José es una celebración de la cultura, la familia y la comunidad", declaró el jefe de policía del SJPD, Paul Joseph. "El Departamento de Policía de San José se compromete a garantizar que todos puedan disfrutarlo de forma segura, manteniendo una fuerte presencia durante todo el fin de semana y combatiendo cualquier comportamiento disruptivo que amenace la seguridad pública".

En tal sentido, habrá agentes que organizarán el tráfico debido al cierre de calles por lo que también le hicieron un llamado a los residentes para que tomen vías alternas.

SJPD publicará actualizaciones periódicas en redes sociales, incluyendo detalles sobre cierres de carreteras y desvíos en tiempo real.

Adicionalmente, autoridades enfatizaron que estarán alertas ante cualquier espectáculo ilegales de autos que se realice durante las festividades.

Agrearon que los espectadores de sideshows podrían enfrentar multas de hasta $1,000, mientras que los conductores que participen pueden enfrentar multas de entre $3,000 y $4,000, además de un embargo vehicular de 30 días.