Reabren unidad de traumatología del Centro Médico Regional del este de San José

A partir de martes, el Centro Médico Regional del este de San José es un hospital público que estará bajo la tutela del condado Santa Clara.

El condado finalizó la compra del hospital a HCA Healthcare por $150 millones, lo que significa que la comunidad del este de la ciudad volverá a tener una unidad de traumatología nivel 2, es decir, capacidad para tratar lesiones graves, incluidas cirugías de emergencia 24/7.

La noticia le causó tranquilidad a Abigail Herrera y a su papá quienes consideran este hospital, su centro médico de confianza.

“Muy bien porque hemos tenido experiencias, mi papá tuvo problemas con el corazón y fue atendido aquí, y todo fue un éxito”, indicó Abigail.

Con el condado a cargo, también se retomará la atención para pacientes con ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Gloria Jiménez es una de las cirujanas que, cuando cerró la unidad de trauma hace más de 6 meses se tuvo que ir a otro hospital del condado, pero hoy no dudó en regresar.

“Necesitamos doctores, enfermeras, personas que hablan español, porque los pacientes se sienten más cómodos cuando las cosas están explicadas en su idioma”, indicó Jiménez,

Más de 1,000 empleados que ya laboraban en el hospital pasarán a formar parte del condado. El hospital tiene capacidad para 258 camas, y según la supervisora Sylvia Arenas esperan agregar servicios obstétricos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Lo único que no tiene es maternidad, y eso va a venir y yo voy a empujar que venga en unos 6 meses. No tardar más de 9 meses porque muchas mujeres que son latinas o afroamericanas sufren durante el parto porque no tienen acceso a los servicios”, indicó.

Agregar el Centro Médico Regional al sistema público contribuye, según funcionarios, a combatir la inequidad sanitaria ya que en el este de San José sirven a un porcentaje significativo de pacientes sin seguro médico.

“Estar aquí, comprar este hospital es una inversión muy grande, pero crea un acceso a servicios médicos y es justicia para toda la comunidad para que tengan ese apoyo”, aseguró Arenas.