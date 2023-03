En el limbo: residentes de casas rodantes aún no tienen un lugar seguro donde vivir en San José

San José prometió a las personas sin hogar que viven en casas rodantes un lugar de estacionamiento seguro para fines de enero. Ahora, no está claro cuándo se abrirá.

Todavía se necesita trabajo de infraestructura, retrasando la apertura del sitio del tren ligero VTA de Santa Teresa hasta al menos el 31 de marzo. Pero incluso eso puede no suceder, dijo el portavoz del departamento de vivienda, Jeff Scott.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"La ciudad no pudo comenzar a trabajar en la propiedad hasta que se firmó el contrato de arrendamiento", dijo Scott a San Jose Spotlight. "Luego, la ciudad pasó por un proceso de licitación (para aprobar un contratista), y la construcción ha estado en curso durante uno de los inviernos más húmedos registrados en nuestra región".

El VTA firmó un contrato de arrendamiento de cuatro años con la ciudad en noviembre para proporcionar de 45 a 60 espacios para vehículos recreativos. En ese momento, los funcionarios de la ciudad dijeron que el sitio estaría listo en enero.

El estacionamiento necesita cercas y la instalación de paneles solares antes de que pueda abrirse, según documentos de la ciudad. Una vez completado, el programa estará a cargo de LifeMoves, una organización sin fines de lucro que ha administrado otros lugares de estacionamiento seguros en San José. La organización sin fines de lucro recibió un contrato de $ 1.5 millones por un año.

Siete de los espacios para vehículos recreativos disponibles se destinarán a residentes sin hogar que vivían en Spring Street, cerca de Columbus Park, después de que una barrida masiva del campamento desplazó a más de 100 habitantes de vehículos recreativos. Los espacios restantes se dedicarán a los habitantes de vehículos recreativos que viven cerca del sitio VTA de Santa Teresa. LifeMoves ha comenzado a comunicarse con posibles participantes, dijo Scott.

La ciudad estima que hay cientos de habitantes de vehículos recreativos estacionados en las calles de San José, pero no tiene un número definitivo. La ciudad está contando a las personas que viven en casas rodantes para medir la escala de los servicios necesarios.

Jesús Bautista, quien vive detrás del Aeropuerto Internacional San José Mineta después de haber sido barrido del Parque Colón, dijo que ha estado esperando más de seis meses para mudarse a este sitio.

"Ha sido difícil vivir aquí porque no sé si me van a mudar", dijo Bautista en español. "Pero todavía no pierdo la esperanza. Mientras pueda mudarme a un estacionamiento seguro, seré feliz. Estaré más seguro".

Pero su vecino, Samson Robinson, no tiene tantas esperanzas. Robinson ha estado esperando el mismo tiempo y recibió un aviso hace dos meses diciendo que obtendrá un lugar en el sitio de Santa Teresa. Pero la semana pasada, los funcionarios de la ciudad rescindieron ese recibo sin explicación, dijo.

"A todos nos prometieron algo, pero ninguno de nosotros ha visto que esa promesa se haga realidad", dijo Robinson a San Jose Spotlight. "Siguen diciéndonos que nos traslademos de esta calle a la siguiente. Solo quiero sentir que mis cosas no corren el riesgo de ser remolcadas. Ya perdí mi camioneta. Ahora estoy perdiendo mi confianza".

El defensor de las personas sin hogar Scott Largent, que solía vivir en su vehículo recreativo cerca del aeropuerto, dijo que la ciudad prometió al menos 14 espacios para vehículos recreativos para las personas en esta área. Es un número presentado en reuniones mensuales con funcionarios de la ciudad y defensores de personas sin hogar, así como de quienes viven en el área.

Scott, el funcionario de vivienda, negó haber rescindido la admisión de alguien al sitio de estacionamiento seguro.

Scott dijo que los lugares restantes estarán reservados para los habitantes de vehículos recreativos que viven en el sur de San José, cerca de la estación de tren ligero de Santa Teresa, como prometió inicialmente el consejo de la ciudad. Eso significa que alrededor de 30 habitantes de vehículos recreativos obligados a abandonar Columbus Park todavía no tienen un lugar adonde ir.