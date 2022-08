San José instalará 150 cámaras en comunidades más afectadas por violencia

San José dice que más de 150 cámaras serán instaladas en comunidades gravemente afectadas por la violencia armada.

Esto después de lo que llaman varios casos de éxito con las dos cámaras ya instaladas en una de las intersecciones más peligrosas de la ciudad.

Son aproximadamente del tamaño de un teléfono celular, pero se supone que la memoria que almacenan ayuda a la policía a atrapar delincuentes y disuadir una variedad de delitos como atropellos y robos de vehículos.

Pero, el propietario de un negocio local no cree que estén funcionando.

“Pusieron una cerca para los peatones para que no cruzaran y no los atropellaran y ya he visto que esa cerca se reemplazó un par de veces, lo que significa que los autos todavía están pasando por el carril y así sucesivamente”, dijo Mike Miranda, dueño del Restaurante Mimosas.

Su negocio está justo en las calles Monterey y Curtner, una de las intersecciones más peligrosas de la ciudad y la primera en obtener esta tecnología.

Las cámaras se instalaron en abril como parte de un programa piloto que, según la policía, está funcionando. De hecho, solo esta semana, la policía dice que resolvió un robo a mano armada y arrestó a un presunto tirador gracias a las cámaras.

Durante un foro para actualizar a la comunidad, la policía también mencionó historias de éxito en otras ciudades como Vallejo, donde informaron un aumento del 100 % en la identificación de vehículos robados.

San José ahora está instalando cientos alrededor de la ciudad y el primer lote llegará en los próximos dos o tres meses.

La mayor preocupación entre los asistentes al foro virtual del miércoles fue la privacidad. Pero la ciudad dejó en claro que los datos solo se comparten con oficiales de policía capacitados y cierto personal de la ciudad, no con agencias federales o de fuera del estado.