Le pincharon la llanta de su auto y le robaron $8,000 en San José

Una televidente se comunicó con Telemundo 48 a través de WhatsApp para denunciar que al salir de un banco Wells Fargo en San José, unos ladrones la distrajeron para robarle miles de dólares que acababa de retirar.

Según la víctima este podría ser un caso de una modalidad de robo conocida en inglés como “Bank Jugging”, en la que delincuentes buscan a personas que retiran dinero en efectivo para distraerlas con engaños y robarles.

En este caso los delicuentes utilizaron una llanta pinchada como la excusa perfecta para que, según esta residente, le robaran los $8,000.

“Me duele, pero quiero dar a saber esto para que la gente no se confíe”, aseguró Sabina Batajas, quien aseguró haber sido víctima de robo.

El hecho ocurrió el sábado 8 de febrero, cuando sabina y su esposo salieron de la sucursal bancaria ubicada en el área de North Capitol y Mckee Road. Estaba retrocediendo su carro, a punto de irse, cuando alguien les gritó en español.

“Un señor empieza a gritar que la llanta estaba pinchada, y seguía gritando que la llanta y la llanta”, recordó Sabina.

Desconcertados, los dos salieron del auto ante la insistencia del hombre para que sacaran lo que había en la llanta, y efectivamente, se estaba desinflando, pero no era cualquier artefacto.

Fueron escasos 40 segundos, según Sabina, que dejó desatendida su cartera dentro del auto.

“Mientras el otro estaba allá gritando, la otra persona se vino, despacito, abre la puerta, no más agarra mi bolso, lo abre, saca el sobre y se va”, relató Sabina.

Eso es lo que ahora ella deduce porque al regresar al auto, la puerta estaba abierta.

“Ay, ya no más le dije, sabes qué ‘ya se llevaron el dinero, no está el sobre’ y ya, como que los pies se me.. y de ahí no he dormido”, aseguró Sabina.

El hombre que los distrajo, según ella, se fue caminando rápidamente.

“Nosotros lo tomamos que era un buen samaritano que estaba diciendo que la llanta estaba pinchada, pero nunca pensamos que era un plan para poder robar el dinero”, aseguró Sabina.

Todo este incidente sucedió en el estacionamiento del banco, por lo que Telemundo 48 acudió al lugar a hablar con un representante quien nos refirió con el equipo de prensa. Los contactamos por correo electrónico y por teléfono, pero hasta el cierre de esta nota, no nos han respondió cuál es su política cuando ocurren incidentes de este tipo dentro del perímetro de sus sucursales.

“Yo ahorita salgo y ya no salgo con confianza, aunque no lleve dinero”, explicó Sabina.

Recuerda, al salir de un banco: no cuentes el dinero en público, evita hacer paradas innecesarias, y si te das cuenta de que te estan siguiendo, maneja a una estación de policía o llama al 911.

“Siempre estar alerta y no creer en todo lo que la gente alrededor tuyo dice. A veces pensamos que todos son honestos y la verdad no”, aseveró Sabina.

Sabina también hizo el reporte con la policía de San José, nos comunicamos con ellos y nos confirmaron que ya asignaron a un detective y que efectivamente es una investigación activa.