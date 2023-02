Líderes locales ofrecen ayuda a vendedores ambulantes tras ataques en San José

Tras los recientes actos de violencia hacia vendedores ambulantes en San José autoridades de la ciudad quieren dejar muy en claro que estos incidentes no se tolerarán.

Y aunque dos de estos incidentes fueron captados en cámara, funcionarios aseguran que muchos de estos casos no son reportados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Al final de cada venta que tuvimos muy buena, nos han robado y nosotros por no tener información o no saber a dónde acudir, pues no hacíamos nada”, aseguróGuadalupe García, víctima de crimen.

Autoridades les recuerdan a estas personas que sin importar sus estatus migratorios tienen derechos y deben hacer la denuncia ante la policía.

Es más, ser víctima de un crimen como inmigrante podría ayudarlos a regularizar su estatus a través de la Visa U.

“Para la visa U se ocupa tener un reporte de policía, así que es muy importante que personas de la comunidad que han sido víctimas de crímenes, acudan a la policía”. Indicó Jessenia García Morales, experta de inmigración en SIREN.

Concejales de la ciudad también hablaron sobre otras protecciones que ofrece la Oficina del Fiscal de Distrito del condado Santa Clara.

Peter Ortiz, concejal del Distrito 5 explicó que como víctima de crimen las personas pueden pedir ayuda con gastos médicos, pérdida de ingresos, honorarios del abogado, entre otras cosas.

La ciudad también puede ayudarlos a tramitar los permisos para vender.

“Hay programas y becas para ayudarles a obtener permisos. Aquí en la ciudad, pero también con otras organizaciones”, indicó Mark Torres, concejal del Distrito 3.

Organizaciones como Latino Business Foundation quienes ofrecen servicios gratuitos.

“Como cómo obtener un ITIN, un número para sus negocios, un número del gobierno federal”, afirmó Jesús Flores, vocero de la organización.

Si eres vendedor ambulante y necesitas más información sobre cómo obtener los permisos para vender, la ciudad y organizaciones sin fines de lucro están ofreciendo un taller el miércoles 8 de marzo.

Para más información sobre el taller visita haz clic aquí.