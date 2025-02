Escuelas en San José pierden fondos estatales por ausentismo escolar  

La pérdida de fondos estatales en un día fue enorme para los distritos escolares luego de que miles de estudiantes se ausentarán al unirse el lunes al movimiento Un día sin inmigrantes para protestar en contra de las deportaciones de la administración Trump.

“Es importante que vean lo que está pasando en estos momentos”, aseguró Christina García, madre de familia que no envió a su hijo a clases.

En el Distrito Escolar Franklin Mckinley de San José, 1,611 estudiantes faltaron el lunes, esto significa que el distrito perdió aproximadamente $128,000 en fondos estatales.

Mientras que, en el Distrito Escolar Alum Rock, faltaron 2,900 estudiantes, lo que suma una pérdida de aproximadamente un cuarto de millón de dólares.

“Cualquier día que un estudiante no asiste a la escuela, eso les quita dinero a los distritos escolares”, explicó Lisa Andrew, directora de la Fundación para la Educación del Silicon Valley.

El Distrito Alum Rock también se preocupa por la pérdida de clases.

El lunes, el distrito dijo que, en total, los estudiantes ausentes perdieron 890,000 de estudios….

“Lo que se perdieron es que durante la clase los estamos preparando para ser esos líderes del futuro, y cando no están en la clase se pierden eso los niños. También la historia de lo que está pasando, a veces ellos no saben, los niños no entienden lo que está pasando en el mundo y la escuela es el mejor lugar para que ellos aprendan con sus maestros, con sus compañeros de clase”, indicó Sandra García, asistente del superintendente del Distrito Escolar Alum Rock.

García también indicó que le preocupa que los padres dejen solos a los niños en casa y que no se estén alimentando.