Supuesto conductor de viajes compartidos golpea a madre hispana en San José

Una madre de familia hispana denunció haber sido golpeada por un conductor de viajes compartidos luego de tener un altercado en el complejo de apartamentos donde vive en San José.

Gabriel Cortez, presunta víctima, dijo que todo comenzó cuando le pidió al supuesto agresor que moviera su auto que bloqueaba la entrada del estacionamiento y no permitía el acceso a los residentes.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 8:00 p.m., cuando el sospechoso acudió al complejo de apartamentos a entregar un pedido en el edificio adyacente a la casa de Gabriela.

“Una pareja en un carro rojo se parqueo en el driveway de la casa, nosotros íbamos a salir y le pedimos que se movieran para salir nosotros, el hombre no hizo caso y la vecina de nosotros, quien también iba a salir, le dijo que se moviera que ahí, que no era parqueadero y le puso un sticker de no parking”, explicó Gabriela.

En ese momento, según ella, fue cuando el hombre se volvió violento, se bajó del auto, tomó el sticker y le dijo a su vecina malas palabras.

Gabriela recordó que la mujer que estaba con el conductor también se bajó del vehículo.

“Y le gritó a mi hija en su cara malas palabras, le pegó a la vecina y entonces después se metió con mi hija”, indicó Gabriela.

Esta madre, quien aseguró que se encuentra delicada de salud y le cuesta caminar, dijo que sacó fuerzas para defender a su hija.

“Llegué y venía con mi bastón entonces el hombre me dijo ´tú le vas a pegar´le quedé viendo y me dio un puño en la cara, yo sentí me que me mareé, pero me sostuve y no me caí”, relató Gabriela.

Gabriela explicó que el hombre mordió a su cuñado cuando la intentaba defender y aunque reportó el incidente a la policía, aseguró que vive con miedo.

“Vivo ya con miedo porque él dijo que iba a regresar, que no se iba a quedar así entonces yo tengo miedo de que vuelva y que vuelva a pasar eso hasta peor”, aseveró Gabriela.

La afectada pidió la colaboración de la comunidad para dar con el paradero del sospechoso.

“Si lo miran pues que llamen a la policía porque es un hombre peligroso no se merece que ande aquí haciendo males y no tengan respuesta a los adultos porque yo soy mayor que él”, añadió Gabriela.

La mujer también le envió un mensaje a su agresor.

“Que se atenga a las consecuencias por lo que él hizo para no vaya golpeando a mujeres”, dijo Gabriela.

Telemundo 48 contactó a varias agencias de transporte compartido sobre lo sucedido y aún esperamos una respuesta. Si usted tiene información sobre los sospechosos comunícate con las autoridades.