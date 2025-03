San José: arrestan a sospechoso de contactar a menor en línea para prostituirla

La policía de San José arrestó a un hombre sospechoso de contactar a una menor de edad en línea con el supuesto propósito de prostituirla.

El sospechoso identificado como Kendrick Robinson, de 22 años, manejó desde Richmond hasta San José para encontrarse con quien él pensaba, era una menor de edad, pero el equipo contra la trata de personas de la policía logró arrestarlo el pasado 27 de febrero, según autoridades.

Robinson habría iniciado conversaciones con la supuesta menor en noviembre de 2024 y a finales de febrero acordó encontrarse con ella.

Autoridades explicaron que Robinson se comunicaba por teléfono y en línea.

Según expertos, este tipo de contactos entre adultos y menores se ha vuelto muy común.

“Todo empieza normal, como una amistad, te haces ‘me gusta’ y ya empieza una conversación”, indicó Camila Castillo, vocera de la organización Redemption House of the Bay Area.

Esta organización ofrece apoyo para víctimas de trata de personas.

“Ofrecemos diferentes recursos a través de agencias locales que también ofrecía terapia, ayuda económica, ayuda con vivienda”, indicó Camila.

Ella agregó que además aportan ayuda individual.

“Acompañar a hacer un reporte policial o hasta acompañar a un juicio”, afirmó Camila.



La experta instó a sobrevivientes de estos casos a buscar apoyo.

Terapeutas como Claudio Silva agregaron que muchas víctimas sufren problemas de depresión y ansiedad de por vida, además de baja autoestima.

“Sentir que somos los dueños de nuestro cuerpo es muy importante para nuestra sensación de autoestima”, dijo Silva.

Él también les recordó a los padres mantener una comunicación abierta con sus niños.

“Como que los padres usan mucha autoridad entonces eso también causa mucha distancia”, aseguró Silva.

Así mismo, el terapeuta instó a los padres a estar atentos a las señales.

“Si los niños están escondiendo alguna cosa, si ellos no hablan con sus padres y sus padres miran que ellos están muy callados, si no quieren enseñar su teléfono”, explicó Silva.



Por su parte, expertos de ciberseguridad aseveraron que investigar este tipo de crímenes donde los sospechosos utilizan el internet como herramienta principal puede presentar diferentes retos para las agencias del orden público.

“Tristemente, pero es una realidad, no todas las autoridades locales tienen la capacidad y no se trata de algo intelectual, si no de las circunstancias. Cuántos recursos hay, el marco de la ley local”, aseveró Dmitri Bestuzhev, investigador de ciberseguridad.



Hay organizaciones locales que ofrecen recursos para sobrevivientes de trata de personas, entre ellas, Redemption House of the Bay Area a quienes puedes llamar al (707) 697-2099