Dueños de armas de fuego deberán pagar por un seguro de responsabilidad civil en San José

A partir del 1 de enero los residentes de San José que tengan armas de fuego deberán adquirir un seguro de responsabilidad civil.

La medida tiene como objetivo compensar a las familias de las víctimas de tiroteos no intencionales por costos médicos, funerarios y otros costos financieros e incentivar un comportamiento más seguro entre los propietarios de armas de fuego.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"El objetivo es para tener una ciudad más segura y para asegurar que toda persona con armas de fuego pueden mantener las armas una manera más segura", afirmó Sam Liccardo, alcalde de la ciudad.

CÓMO FUNCIONARÁ ESTE SEGURO

Oficiales de policía que contacten a una persona que esté armada tendrán la potestad de pedirles prueba de seguro, así como lo hacen con los conductores de vehículos.

"Obtenga una póliza de seguro de responsabilidad civil para propietarios de viviendas, inquilinos o Armas para su arma de fuego, o confirme que una póliza de seguro existente brinda cobertura para su arma de fuego", indicó Liccardo.

Las personas que porten armas podrán obtener una certificación de seguro de responsabilidad civil completando el formulario en español aquí.

Adicionalmente, la póliza de seguro deberá cubrir pérdidas o daños resultantes del uso involuntario del arma de fuego, incluidas la muerte, las lesiones o los daños a la propiedad.

Los costos al obtener este seguro de responsabilidad civil serían alrededor de $1,014 anuales y compañías de seguro como la Triple A, Farmers Insurance, Geico ofrecen este servicio.

Quienes sean dueños de armas y no tengan seguro de responsabilidad civil serán multados con $250.

Actualmente hay 4.6 millones de niños que viven en un hogar donde hay un arma cargada.

Pacific Institute on Research and Evaluation realizó un estudio en el 2021 en el que indicó que en promedio 86 de las 205 personas que ingresan anualmente a las salas de emergencias de hospitales en San José son víctimas de disparos no intencionales. Los tiroteos no intencionales resultan en la hospitalización de 26,000 víctimas y la muerte de 500 más, muchos de ellos niños.

San José será la primera ciudad en la nación en aplicar esta política a los portadores de armas.