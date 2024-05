Estos son los riesgos que corres si alquilas tu auto a terceros en el Área de la Bahía

En ciudades como San José rentar un vehículo podría ser algo fácil, pero peligroso para sus dueños, pues han sido varias las personas las que han denunciado el robo de vehículos después de rentarlos.

En redes sociales como Facebook se han visto denuncias como estas:

"Cuidado con esta persona se robó un carro en San José, dejó una deuda de más de $300 en tickets y no responde"

O como esta otra:

"¿Alguien conoce a esta persona? Tiene mi auto, no me lo devolvió, y no paga, sacó el GPS del auto".

Yeferson Yosa es estudiante y renta sus dos vehículos, y según él, no ha sido víctima de robo, pero si ha escuchado de tres métodos que personas usan para cometer este delito.

"Van y hacen el cambio su respectiva, le falsifican la firma uno, hacen su respectivo trámite en el DMV, y cambian la titulación del carro y ya se quedan con el carro legalmente supuestamente", indicó Yeferson.

Otra modalidad, de acuerdo a Yeferson es que se roban el vehículo y venden las partes.

Y la tercera simplemente desaparecen con el vehículo alquilado para no pagar la renta.

Al ver todas estas denuncias, Telemundo 48 contactó a alrededor de 20 personas que se dedican a rentar sus vehículos alrededor del Área de la Bahía, pero ninguno de ellos, incluso los que han sido víctimas quisieron hablar con nosotros en Cámara por seguridad.

"Yo les pongo GPS, entonces desde mi celular estoy monitoreando por donde está el vehículo y es algún tipo de contrato con la persona bien sea portado bien sea escrito", explicó Yeferson.

Preguntamos a un experto en seguros de autos si es común que una persona rente el vehículo y no lo regrese y nos respondió:

"No es común porque es importante tener un seguro comercial", dijo

Pete Moraga, vocero del Instituto de Información de Seguros de California.

Moraga aseguró que es importante saber a quién se le renta el vehículo, tener un expediente de manejo, y lo más importante se recomienda tener un seguro de autos comercial.

"Por ejemplo, va a cubrir si el auto si es robado el auto, si se choca el auto sea un accidente, también hay muchos casos va a cubrir otra persona que esté manejando el carro", dijo Moraga.

Yeferson cobra alrededor de $200 semanales por cada vehículo que renta, pero después de ver las denuncias en las redes sociales, ya sabe lo que tiene que hacer, antes de alquilarlo la próxima vez.

"Ser siempre desconfiado, ser siempre desconfiado", puntualizó Yeferson.