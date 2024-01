San José: cooperativa ofrecerá empleo a quienes no tengan permiso de trabajo

Por primera vez en California mujeres latinas que llegaron a este país indocumentadas han creado su propia cooperativa, y ahora el objetivo de su negocio es dar oportunidad laboral a cientos de personas que no tienen un permiso de trabajo en el Área de la Bahía.

Alma Premium Care LLC le ofrecerá trabajo a cientos de personas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

"Estoy muy emocionada que vamos a recibir a gente que no tenga documentos, yo no los tenía ahora los tengo, y vamos a contratar personas que no tengan documentos, y estoy muy emocionada", expresó María Guadalupe Rosas, vocera del comité de negocios de Alma Premium Care LLC.

Al principio nada fue fácil para obtener los documentos necesarios, pero después de tres años obtuvieron la licencia del Departamento de Servicios Sociales de California, y ahora son una cooperativa que brinda cuidado de adultos mayores y personas discapacitadas.

"Como la comunidad hispana somos muy acogedoras y sabemos cuidar de alguien más porque lo hemos hecho desde niñas, así que eso viene dentro de nosotros, solamente es haber desarrollado sus habilidades de comunicación en inglés", dijo Adriana Cabrera, gerente general Alma Premium Care.

El abogado Richard Hobb dijo que la mayoría de los miembros y dueños de la cooperativa son inmigrantes, y por esa razón ellos no necesitarían un permiso de trabajo.

"Simplemente necesitan demostrar de que forman parte de un negocio como dueños y como dueños aquí en California y a nivel nacional, a los dueños no necesitan demostrar de qué son trabajadores de que tienen permiso de trabajo", indicó Robb, director ejecutivo Agenda Humana y miembro Alma Premium Care LLC.

Esta sería la primera vez que mujeres latinas indocumentadas son parte de una cooperativa, la cual brindará más oportunidades de trabajo a otros inmigrantes indocumentados en la Bahía.

"Muchas están en proceso, otras ya logramos obtener nuestros documentos, nuestros permisos de trabajo, pero no solo estamos en la lucha por nosotras", dijo Cabrera.

También por otros quienes batallan para conseguir un trabajo.

"Falta mucho personal para el cuidado de adultos mayores y si viene mucha gente que están indocumentada, que somos la mayoría que no tenemos documentos les va a beneficiar muchísimo", afirmó Rosas.

Se podría decir que este es el inicio para muchas personas, quienes continúan en búsqueda de un mejor futuro en este país.

"Me da mucho gusto saber que las cooperativas son esa forma de organización con la que yo crecí, recuerdo mucho a mi abuelita cómo en amor nos unía, y creo que es la oportunidad de florecer", puntualizó Cabrera.