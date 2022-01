San Franciscos registra una disminución en la tasa de contagios por COVID-19

El Departamento de Salud Pública de San Francisco anunció el jueves que la ciudad está experimentando una disminución en los casos por COVID-19 luego de haber llegado al pico más alto de contagios desde que inició la pandemia.

Según autoridades los casos alcanzaron su punto máximo el 9 de enero con un promedio de 7 días en los que se contabilizaron de 2,164 casos diarios. Esta constante ha disminuido cada día reportando 1,076 casos diarios hasta el 12 de enero.

“Hemos visto evolucionar al COVID en los últimos dos años y, como ciudad, hemos evolucionado con él”, dijo la alcaldesa London Breed. “Sabemos que este virus estará con nosotros en el futuro previsible, pero contamos con las herramientas y la experiencia en el manejo del COVID para no dejar que cambie por completo nuestras vidas. Si bien no podemos predecir lo que sucederá, la variante de Ómicron nos ha demostrado que podemos mantener nuestras aulas y negocios abiertos y los servicios esenciales en funcionamiento. Hemos demostrado una y otra vez que podemos adaptarnos a nuevos desafíos y cuidarnos a nosotros mismos y a los demás, y seguir adelante no será diferente. Continuaremos siendo resistentes y saldremos adelante mientras aprendemos a vivir con este virus.

La Ciudad ha alcanzado un total acumulado de 700 muertes debido al COVID-19 desde que comenzó la pandemia.

Y aunque los casos han disminuido, el llamado de las autoridades de salud para los residentes es que continúen siendo cautelosos, que usen mascarillas, se realicen las pruebas de COVID-19 cuando sea recomendado y si están enfermos permanecer en sus hogares.

“Durante este último aumento, hemos visto a muchos de nuestros amigos, familiares y vecinos infectarse”, dijo el Director de Salud, el Dr. Grant Colfax. “Ómicron ha cambiado el juego: es extremadamente contagioso y también es menos grave y, a menudo, leve para quienes están vacunados y tienen la vacuna de refuerzo. Nuestro objetivo ya no es prevenir todos los casos de COVID, en cambio, nuestro objetivo es prevenir los peores resultados de la enfermedad, como hospitalizaciones y muertes, y hacerlo manteniendo abiertos los servicios esenciales, como escuelas y hospitales. Hacemos eso duplicando lo que sabemos que funciona: vacunarnos y reforzarnos. Y durante los momentos de alta transmisión, tenemos que estar más atentos y proteger nuestras defensas para que podamos evitar la propagación a los más vulnerables y a nuestros trabajadores de primera línea que necesitan apoyar los servicios básicos de la ciudad”.

Actualmente, San Francisco tienen una tasa de vacunación del 82%, mientras que el 61% de las personas elegibles han recibido la vacuna de refuerzo.

A continuación, una lista de recursos de COVID-19 que ofrece la ciudad:

• Para obtener una lista de sitios de vacunación en San Francisco visita sf.gov/getvaccinated

• Para obtener una lista de sitios de prueba en San Francisco visita sf.gov/gettested

• Para conocer las pautas de aislamiento y cuarentena visita sfdph.org/dph/COVID-19/Isolation-and-Quarantine.asp