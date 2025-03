Dueño de Taquería Zorro ofrece inusual recompensa tras ser víctima de robo en San Francisco

El dueño de una taquería en San Francisco, que fue robada por un grupo de delincuentes el martes, está ofreciendo un mes de almuerzos gratis a quien le de información sobre el crimen.

El robo ocurrió en el restaurante mexicano Zorro ubicado en el vecindario de North Beach.

Cámaras de seguridad instaladas dentro del establecimiento captaron el momento en el que cuatro ladrones, encapuchados y vestidos de negro, irrumpieron en el local en la madrugada y en tan solo 12 minutos se lograron llevar un cajero automático y dos cajas de seguridad propiedad del restaurante.

“Me alegra que nadie estaba acá y que nadie resultó herido, y si el gobierno no implementa cambios estos robos seguirán ocurriendo”, aseguró Tarik Kassis, dueño de la taquería.

El propietario aseguró que quiere leyes más severas.



“Y que el gobierno envíe el mensaje de que estos crímenes serán castigados porque si no hay consecuencias estas personas seguirán haciendo lo mismo”, afirmó Kassis.

Según Kassis, tras este incidente, su negocio perdió $10,000 en efectivo y los criminales causaron por lo menos $25,000 en daños a la propiedad.

Ricardo Juárez, cocinero del restaurante, fue el primero en llegar y descubrió lo que había ocurrido.

“Yo llegué como 5:15 a.m., lo cual fue como a las 5:00 a.m., el robo. La policía cuando checó las cámaras fue lo que vio que el robo fue entre 5:00 a.m., y 5:10 a.m.”, según Juárez.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Por solo algunos minutos se salvó de encontrarse con los ladrones y al ver a la policía llamó al dueño.



“Porque yo llego y me siento un ratito, y espero mi horario y me pongo trabajar pero pues como dice el dicho: cuando te toca, te toca y cuando no aunque te pintas no te va a tocar”, aseguró Juárez.

Kassis añadió que gastó más de $500 en una puerta temporal.

El área donde se encuentra el local es muy transitada y muy turística por lo que

el dueño enfatizó sentirse frustrado ya que algunas personas vieron a los ladrones entrar al negocio y nunca llamaron a la policía.