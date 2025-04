Entrenador de tenis de San Francisco afirma que un auto Waymo se llevó su equipo costoso

Un pasajero de San Francisco afirma que un taxi sin conductor de Waymo se llevó su costoso equipo de tenis. Más de dos meses después, sigue sin tener idea de a dónde fueron sus pertenencias.

Como informó inicialmente el San Francisco Standard, el pasajero está presentando una demanda de menor cuantía contra la compañía.

Dan Linley vive en la zona baja de Nob Hill y pasa sus días alternando entre su trabajo como entrenador de tenis de secundaria y sus clases de tenis.

"Llevo 30 años haciéndolo, es como me gano la vida", dijo Linley.

Como muchos sanfranciscanos, no tiene coche. Últimamente, se desplaza por la ciudad en taxis sin conductor de Waymo.

El 7 de febrero, alrededor de las 5:30 p. m., Linley dijo que el Waymo en el que viajaba lo dejó en el Golden Gate Park, pero el maletero, que contenía su costoso equipo de tenis, no se abrió.

Waymo indicó en un foro en línea que, una vez que los pasajeros llegan a su destino, el maletero se abre automáticamente al salir del vehículo. Sin embargo, Linley comentó que esto no ocurrió en esta ocasión. Como ya había usado la aplicación de Waymo, Linley sabe que un botón en la aplicación permite a los pasajeros abrir el maletero. Sin embargo, esta vez, Linley comentó que no había opción para abrir el maletero a través de la aplicación, y que este no se abría solo.

"Así que llamé a atención al cliente para ver si alguien podía abrir el coche a distancia", recordó Linley. "Un hombre contestó el teléfono, fue muy amable, y mientras intentaba abrir el maletero, el coche se alejó".

"Y le dije: 'Sabes que el coche se está yendo, y tengo una foto, no sé qué quieres que haga'", dijo Linley. "Estuvo muy tranquilo y amable, y me dijo: 'Bueno, voy a presentar una denuncia por objetos perdidos'".

Linley recordó que sus objetos eran fáciles de ver a través de la ventanilla del maletero, así que pensó que Waymo no tendría problemas para encontrarlos. Dijo que en el maletero de ese vehículo había una bolsa de lona grande llena de pelotas de tenis, un carrito de enseñanza portátil, un par de "recogepelotas", su raqueta de tenis personal y otros artículos.

Añadió que el equipo perdido no solo es caro, sino que está perdiendo dinero porque no puede dar clases sin él.

Linley comentó que durante los últimos dos meses ha estado pidiendo a Waymo que le devuelva sus pertenencias o le reembolse el dinero. Sin embargo, afirmó que no ha sucedido nada, a pesar de la correspondencia con varios agentes de Waymo.

Esta semana, Linley presentó una demanda de menor cuantía contra Waymo, solicitando una indemnización de $12,500. Explicó que esa cantidad incluye tanto el valor del equipo faltante como los ingresos que ha dejado de percibir por no poder impartir clases. Linley indicó que actualmente tiene una lista de más de 20 personas que solicitan clases con él, pero que no cuenta con el equipo necesario para ayudarlas.

Waymo rechazó la solicitud de entrevista de NBC Bay Area, pero un portavoz declaró: "Waymo está en contacto con la persona y trabajando para resolver el reclamo. El Equipo de Soporte de Waymo trabaja con el objetivo de reunir a los pasajeros y sus objetos olvidados".

"No están olvidados", dijo Linley sobre sus pertenencias. "Se perdieron, no por mi voluntad, no las perdí yo, se las llevó el coche", insistió.

Linley está frustrado y desconcertado sobre dónde podrían haber ido a parar sus pertenencias.

Comentó que un representante de Waymo con el que contactó le dijo que la compañía aún estaba investigando su caso.

"Les dije: 'No sé qué hay que investigar. ¿Están buscando huellas? ¿Llaman al FBI? ¿Qué hay que investigar? ¡Encuentren las cosas!'", dijo Linley.

Añadió que toda esta experiencia le está haciendo reconsiderar si usar Waymo en el futuro.

Por el momento, tiene un consejo para otros pasajeros: "Les diría que guarden sus cosas en el asiento trasero, eso es lo que recomiendo".