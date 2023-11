Podrían construir viviendas en terreno baldío conocido como “La Muerte” en San Francisco

Vuelve a surgir la controversia luego de conocerse los nuevos planes para construir apartamentos en el edificio llamado por algunos “La Muerte” luego de que ocurriera un voraz incendio que dejó a una persona muerta y a decenas de inquilinos en el 2015.

El lote está ubicado en Mission Street y 22nd Street.

“Además 23 negocios que han cerrado porque después del incendio el dueño no hizo nada para apoyar a esos negocios o esas personas que vivían allí, entonces ha sido una gran muerte para nuestra comunidad”, dijo Roberto Hernández, vocero de Our Mission, No Eviction.

Durante estos años, organizaciones comunitarias han tratado de que el dueño venda la propiedad para construir viviendas asequibles, sin ningún éxito.

Ahora el Departamento de Planeación le confirmó a Telemundo 48 que se propone construir una estructura de diez pisos, con tres dedicados a comercios.

Según la propuesta el edificio contará con 181 unidades de viviendas, pero solo 21 estarán con rentas por debajo del mercado.

“Vivienda pero de lujo, no tiene planes para que las familias que vivan ahí, vengan de vuelta o el mercado y para nosotros esa es la muerte”, dijo Hernández.

Ricarda Tun abrió su negocio al frente del lote baldío, y dice que espera que pronto se solucione esta situación

“aquí se ve muy solo, necesitamos que construyan ahí para que se vea mejor, para que atraiga más personas para que estén mejor los negocios”, sostuvo Ricarda.

Otra vecina de la zona dice que preferiría ver que se construyan viviendas asequibles.

“Nadie puede obligar a un dueño que haga lo que uno quiere, por eso es el dueño”, dijo Ana Flores, vecina.

El proyecto todavía necesita la aprobación de la Comisión de Planeación, y Hernández dice que están organizados para dar la batalla, pues aunque el dueño no tenga una obligación legal, asegura que sí moral.

“Habían muchas cosas que no trabajaban en ese edificio, no lo cuidaban, entonces en parte él es culpable por lo que paso ahí”, añadió Hernández.

Él agregó que pedirán que se revise si hay alguna responsabilidad penal por la persona que murió.

Telemundo 48 trató de comunicarnos con el dueño del terreno, pero no respondió a nuestras llamadas.

Hernández quien es además candidato para representar a este distrito como supervisor, espera que se pueda rescatar el sabor del barrio que allí había.