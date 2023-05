Califican como “corrupto” al sistema judicial de SF tras revelación de videos de tiroteo en Walgreens

Docenas de personas protestaron el lunes luego de que la fiscalía de San Francisco diera a conocer los videos del tiroteo mortal ocurrido el 27 de abril en una tienda Walgreens.

Brooke Jenkins, fiscal de distrito, también reafirmó que no le presentará cargos al guardia de seguridad, identificado como Michael Earl-Wayne Anthony, que le disparó a Banko Brown durante un presunto intento de robo.

Esto generó indignación por lo que los manifestantes exigieron justicia por la muerte de Brown calificando al sistema de justicia de San Francisco como corrupto.

Sin embargo, Jenkins dejó claro que generalmente no revelan estos vídeos.

“La conclusión de nuestra investigación es que no tenemos evidencias que compruebe que el guardia es culpable de homicidio”, aseguró.

La fiscal aseguró que escucharon testimonios de testigos y también del guardia para llegar a esa conclusión.

“El guardia declaró que el actuó en defensa propia”, dijo Jenkins.

Durante el interrogatorio Anthony aseguró que Brown estaba robando varios productos de la farmacia y que él le pidió que no lo hiciera y que se fuera, pero afirmó que Brown fue agresiva con él y fue cuando tuvo que defenderse.

“Cuando la solté me alejé porque cuando la intentaba controlar me dijo que me iba a apuñalar y eso me asustó”, indicó Anthony durante el interrogatorio.

Fue cuando sacó su arma y aseguró dice que Brown salió de la farmacia y segundos después regresó.

“Y su intención era tratar de escupirme, y como reaccionó y como caminó hacia mi le dispare una vez”, afirmó Anthony.

Jenkins dice que el guardia actuó bajo la ley.

“La ley no requiere que un guardia espere a ver si el atacante tiene una pistola o un cuchillo, la ley permite tener una perspectiva si es razonable”, aseveró Jenkins.