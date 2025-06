Talleres mecánicos experimentan disminución de clientes por operativos de inmigración en San Francisco

Dueños de talleres mecánicos aseguraron que estarían experimentando una disminución de clientes por los operativos de inmigración que se han realizado en San Francisco.

"Creo que hacíamos a diario unos 5 o 6 carros a veces hacemos uno, lo que hacemos es no trabajar ciertas horas, porque la mayoría no tiene para venir a gastar", indicó Karina Rivera, trabajadora del taller Sal's Auto House.

Noticias California 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Y no solo son clientes los afectados, muchos trabajadores aseguraron que acuden a trabajar con temor, pero aseguraron que no les queda de otra, si no trabajan, sus familias no comen.

“Tengo dos hijos acá, toda mi vida acá. Da terror yo creo que para todos los que estamos en proceso indocumentados sentimos terror", expresó un trabajador quien prefirió no ser identificado.

Y no son los únicos, el taller de al lado, Leica Soma está experimentando lo mismo.

Trabajadores aseguraron que a veces atendían entre 15 a 20 vehículos al día y ahora solo tienen 5.

"Pasamos 3 horas sentados, a veces se llena pero no es como antes todo el día había trabajo, ha bajado demasiado la gente tiene miedo", dijo Braudin Rodríguez, trabajador del taller Leica Soma.