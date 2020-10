San Francisco suspende temporalmente reapertura de negocios ante aumento de casos de coronavirus

La alcaldesa de San Francisco, London Breed, anunció el viernes que retrasará temporalmente el proceso de reapertura de negocios prevista para el 3 de noviembre debido a un aumento en la tasa de casos de coronavirus y hospitalizaciones.

Breed dijo que la decisión fue tomada como medida de precaución para garantizar que San Francisco pueda continuar avanzando es su fase de reapertura en el futuro. También forma parte de un esfuerzo por proteger a los residentes de posibles contagios.

Autoridades continuarán evaluando los datos, especialmente durante los próximos días, que se registrarán días festivos como Halloween y las elecciones.

“A lo largo de nuestra respuesta al COVID-19, San Francisco ha demostrado nuestra voluntad de tomar decisiones difíciles y reabrir de manera cuidadosa y deliberada. Dado lo que estamos viendo en nuestros números aquí, así como en todo el país y el mundo, queremos asegurarnos de continuar con nuestro enfoque cauteloso y deliberado, por lo que hemos decidido hacer una pausa antes de seguir adelante con más reaperturas ". dijo el alcalde Breed. “Con esta pausa, nuestros expertos en salud pública pueden evaluar nuestros casos y hospitalizaciones para que podamos trabajar para adelantarnos a este virus y mantener a nuestra comunidad segura. Todos debemos seguir haciendo nuestra parte y seguir las pautas de salud pública para mantenernos seguros a nosotros mismos, a nuestras familias y a toda la ciudad. Use su mascarilla cuando salga, mantenga la distancia y evite las reuniones. Esto será especialmente importante con Halloween este fin de semana y las elecciones del martes. Estos no son tiempos normales y no podemos actuar como si lo fueran ", aseguró.

La mayoría de las actividades y negocios que estaban programados para reabrir o ampliar su capacidad incluían piscinas cubiertas, boleras y vestuarios en los gimnasios, y la expansión de la capacidad en los establecimientos de comidas en el interior, iglesias y museos, entre otros negocios y actividades que están permitidos solo si un condado alcanza al menos el nivel naranja.

Los negocios y actividades que están permitidos actualmente pueden continuar operando en este momento. Las actividades limitadas de menor riesgo que estaban planificadas para avanzar el 3 de noviembre (y no están vinculadas al nivel naranja del estado) aún lo harán, incluidas producciones de filmación ampliadas con protocolos de seguridad estrictos y cenas en interiores en museos hasta un 25% de capacidad.

Las escuelas continuarán reabriendo, con más de 75 escuelas aprobadas y varias escuelas secundarias aprobadas para abrir sus puertas la próxima semana.