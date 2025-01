Alguaciles de San Francisco y el condado Santa Clara no cooperarán con ICE “Tienen que entender que los oficiales del departamento del alguacil no pueden impedir que ICE haga cumplir las leyes de inmigración, pero a la misma vez no vamos a tolerar una cultura de miedo y desconfianza”, enfatizó John Ramírez, jefe de administración del Alguacil del condado San Francisco.