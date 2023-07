Tiendas toman medidas extremas de seguridad ante ola de robos en San Francisco

Turistas aún visitan San Francisco una de las ciudades más concurridas del país, pero sus experiencias, a veces, no han sido de las mejores.

“No tan bien, la última vez vine hace 2 años rentamos un carro y nos quebraron la ventana y se llevaron cosas pero no está tan mal", dijo Isaac Castillo, turista.

Áreas turísticas han registrado vandalismos en autos incluyendo áreas como Embarcadero, North Beach y Las Painted Ladies donde un video que muestra cómo algunos delincuentes no tienen el menor escrúpulo a la hora de robar se hizo viral.

"Fui a caminar 10 minutos regresé a mi coche y me rompieron mi ventana, me robaron mi bolsillo, mi celular todo, me robaron, me rompieron mi vidrio", relató Maggie López, víctima de robo.

Y los negocios han llegado a los extremos para evitar robos.

El Walgreens ubicado en el Distrito Castro tiene entradas y salidas vigiladas y con puertas, junto a un contingente de seguridad.

El CVS ubicado al lado de Ghirardelli tiene hasta los chocolates bajo llave, mientras que el CVS ubicado Geary Street y 16th Street tenía el martes una cadena con candado en los refrigeradores.

Teniendo en cuenta que si una persona roba menos de 950$ en California es considerado un delito menor.

Telemundo 48 le preguntó a la fiscal Brooke Jenkins si está de acuerdo con estas medidas de seguridad y qué puede hacer para mejorar la seguridad y nos respondió:

“Es algo que hay que revisar y son los votantes quienes pueden llevar la iniciativa a la papeleta electoral. Estoy comprometida con aplicar todo el peso que la ley permite a quienes roben o cometan algún delito”,

Ante la situación, es recomendable que si estacionas tu auto en alguna calle de la ciudad:

No dejes cosas visibles en tu auto

Cierra con llave el vehículo

No los estaciones en lugares solitarios

Estaciona en lugares iluminados y con tráfico

Si eres víctima de robo denúncialo a la policía

La alcaldesa London Breed por su parte nos dijo en un comunicado que está comprometida con hacer la ciudad más segura y por eso destinó recursos para incluir a 220 uniformados a la policía de San Francisco en los próximos 2 años, y así tener 1,800 en total para el 2024.