Cineasta pierde miles de dólares tras ser asaltado a plena luz del día en San Francisco

Un equipo de documentalistas dice que estaban filmando una escena en San Francisco el miércoles, cuando aseguran que sus autos fueron asaltados y los ladrones robaron equipos con un valor de miles de dólares.

El incidente ocurrió a plena luz del día en la parte superior de Lombard Street.

Eli Steele y Terrell Allen, los dos cineastas independientes le dijeron a NBC Bay Area que intentaron llamar al 911 para informar sobre el robo. Pero se desconectaron varias veces.

“Estábamos estacionados detrás de ese camión rojo”, dijo Steele.

Justo después de las 11:00 a. m., Steele y su equipo se alejaron de su SUV alquilado por solo 10 minutos para filmar una escena. Regresaron para encontrar la ventana de su auto rota y su equipo de cámara robado.

“Perdimos $30,000. Entonces, es un gran éxito”, dijo.

Minutos más tarde, Allen dijo que vio a gente tratando de entrar por la fuerza en otro automóvil.

“Corro hacia allí y digo ‘Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Para, para!’”, dijo Allen. “Me apunta con un arma. Por supuesto, me detengo. Se movieron tres autos hacia abajo. No pasaron una cuadra. No siguieron, no se fueron. Literalmente cayeron tres autos”.

NBC Bay Area contactó a la policía de San Francisco para hacer comentarios el miércoles, pero no recibió respuesta. Sin embargo, la policía le dijo al San Francisco Standard que tienen los informes policiales del cineasta.

No se han realizado arrestos y una investigación está en curso.