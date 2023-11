San Francisco retrasa plan para ampliar el horario de los parquímetros

Se ha detenido una propuesta que habría ampliado el horario de los parquímetros de San Francisco hasta altas horas de la noche y los domingos.

El presidente de la Junta de Supervisores, Aaron Peskin, y la supervisora ​​Ahsha Safai anunciaron el lunes que habían llegado a un acuerdo con la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco para detener los planes después de una reacción violenta por parte de los residentes de la ciudad. SFMTA había propuesto aumentar el horario de los parquímetros hasta las 10:00 p.m., de lunes a viernes, un aumento de cuatro horas y la adición de horas de contador desde el mediodía hasta las 6:00 p.m., los domingos.

La Junta de Supervisores dijo que recibió miles de cartas expresando su oposición a los planes de la SFMTA, que se anunciaron por primera vez en mayo, y pidiendo a la junta que instara a las autoridades de tránsito a retrasar la implementación de la nueva propuesta.

Antes de llegar al acuerdo, Safai había planeado llevar el tema a los votantes en marzo del próximo año, pero desde entonces presentó esa propuesta.

"Las pequeñas empresas y las familias trabajadoras necesitan tiempo para recuperarse de los últimos años de crisis económica", dijo Safai en un comunicado de prensa.

Safai dijo que después de conversar con los defensores del tránsito y recibir el compromiso de la SFMTA de que el plan se detendría, retiraría su propuesta de enmienda a los estatutos, que habría previsto la responsabilidad del alcalde sobre los aumentos de tarifas propuestos y la ampliación de los horarios de operación.

En 2008, la Junta Directiva de la SFMTA delegó autoridad al director de transporte para establecer tarifas, operaciones y límites de tiempo de los parquímetros, lo que efectivamente eliminó cualquier proceso público de cambios.

La enmienda a los estatutos propuesta por Safai habría brindado al alcalde la capacidad de bloquear los aumentos de tarifas y parquímetros.

"Muchas de nuestras pequeñas empresas todavía están luchando por recuperarse después de la pandemia", dijo Peskin. "Ahora no es el momento de descuartizarlos a ellos y a sus clientes. Me alegro de que la SFMTA haya acordado no ampliar el horario de los parquímetros por el momento".