Trabajadores de limpieza aseguran que fueron despedidos injustificadamente de Twitter en San Francisco

Trabajadores de limpieza que fueron despedidos el viernes de la empresa Twitter protestaron por segundo día consecutivo el martes en San Francisco por lo que califican como “despidos injustificados”.

“Los beneficios de mi familia y el mío están en riesgo no sé qué vamos a hacer", aseguró una de las manifestantes.

Los afectados, quienes pertenecen a un sindicato, llevaban entre 10 a 15 años trabajando para las oficinas de la reconocida red social.

"No sólo estamos perdiendo el trabajo, también el seguro médico y en este tiempo de pandemia tantos virus que están en el aire miedo que puedo enfermar en cualquier momento", aseguró Juana Laura Ramírez, quien fue despedida de Twitter.

En Los Ángeles, una abogada entabló una demanda contra la empresa en nombre de tres trabajadores despedidos.

“Los afectados no tuvieron suficiente tiempo de la notificación de sus despidos, echaron a todos el viernes y no tienen dinero, no tienen seguro y no es justo”, explicó Wayne Luck, vocero del Sindicato Local 87.

Según el sindicato, actualmente las personas que fueron contratadas para realizar las labores de limpieza de las oficinas de Twitter, son empleados que no pertenecen a ningún sindicato.

Telemundo 48 contactó a Twitter para obtener una respuesta ante estas alegaciones, sin embargo, hasta el momento no hemos obtenido respuesta.

Por su parte, los manifestantes aseguraron que continuarán protestando hasta que sus demandas sean escuchadas.