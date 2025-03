Revelan retrato de persona de interés en homicidio de hispana hace 23 años en San Francisco

Paula Brien, de 25 años y de origen salvadoreño, fue vista por última vez el 18 de junio de 2001 en San Francisco, desde ese entonces el caso ha permanecido sin resolver, pero detectives ahora creen tener a una persona de interés por lo que le han pedido la ayuda a la comunidad para identificarlo.

Norma Brien vive con un dolor todos los días es por eso por lo que hablar de su hija Paula no es fácil.

Después de 23 años de su muerte habló por primera vez con Telemundo 48.

“No me gusta recordar cómo ella murió, no me gusta pensar qué fue lo que pudo haber pasado. No me gusta pensar si sufrió cuando la mataron, trato de borrarlo de mi mente. Tal vez en mi propia manera de sobrevivir”, aseguró Norma Brien, madre de Paula.

Paula era madre de dos niñas y fue vista por última vez el 18 de junio de 2001 cerca de la Sixth Street y Mission Street frente a un bar que en ese entonces se llamaba Ginas Bar.

Telemundo 48 habló con un detective retirado de la policía de San Francisco que trabaja resolviendo casos de homicidios ya concluidos en esa ciudad.

Daniel Dedee, detective del caso de Paula, aseguró que fue vista con un hombre de raza blanca ese día.

“De lo que entendemos no tenía relación con Paula, eran extraños. Paula fue vista subirse en un carro rojo con ese individuo y horas después ella fue encontrada a poca distancia de Harrie Street, no creemos que ella no murió ahí. creemos que alguien la mató en otro lugar y la dejó en la calle”, explicó Dedee.

Tras años sin obtener información, detectives recibieron una pista.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Recibimos una llamada desde la última vez que salió en un noticiero y nos dio información de un individuo que aparenta ser muy parecido a la persona que buscamos”, aseguró Dedee. “En ese entonces tenía como 35 o 40 años ahorita me imagino que tendría como 60 años por ahí. Hombre musculoso y cómo seis pies de alto tenía unos tatuajes de tinta verde y un tatuaje con un cráneo y huesos”.

Dedee afirmó que necesitan la ayuda del público para identificarlo, por eso aumentaron la recompensa a $150,000 para quien lo identifique.

“Ayuden a la policía porque sería lo correcto de hacer. Si es la voluntad de Dios que lo cojan muy bien, pero todo se lo he dejado a Dios siempre”, indicó Norma.

Norma posee las cenizas de su hija para sentirse cerca de ella, lo que le da fuerzas son sus nietas, en ellas, dice que ve las cualidades que tenía su hija.

“Estoy feliz y satisfecha del camino que han trazado en su camino. Son dos jóvenes responsables”, aseveró Norma.

Lulu Briem una de las hijas de Paula espera que se pueda hacer justicia.

“Me duele porque mi hermana y yo nunca tuvimos la oportunidad de conocer a nuestra mamá. No es justo que nos robaron esa oportunidad”, afirmó Lulu.

Si tienes alguna información sobre este caso comunícate con la policía al (415) 575-4444.