Podrían ampliar los horarios de los parquímetros en San Francisco

Una propuesta busca extender el horario de los parquímetros en varios vecindarios de San Francisco y esto ha generado preocupación entre residentes que aseguran se verán afectado.

Si la medida es aprobada, los parquímetros funcionarían de lunes a sábado hasta las 10:00 p.m., mientras que los domingos, día en que los parquímetros estaban libres de cobros, comenzarían a funcionar desde las 12:00 p.m., hasta las 6:00 p.m.

"No me parece uno usa los domingos para la familia entonces uno no va a estar tranquilo", dijo

Irving de la Cruz, residente.

El supervisor y presidente del Ayuntamiento Aarón Peskin también asegura que eso afectará a los negocios.

“Aún no se recuperan de la pandemia y si hay que pagar extra por estacionamiento la gente no saldrá a consumir, quiero que la propuesta se detenga y se haga un estudio independiente sobre los beneficios que esto podría traer”, explicó Peskin.

Por su parte, Hank Wilson, gerente de estacionamientos de SFMTA explicó que hay un gran déficit por lo que tomar esta medida ayudará con las finanzas.

London Breed, alcaldesa de la ciudad dijo que la propuesta ayudará al departamento de transporte a continuar con sus operaciones esenciales

De aprobarse la propuesta, la extensión de las horas de los parquímetros iniciaría en julio para ciertos vecindarios y en los meses de septiembre y octubre para otros.

Para ver el listado de vecindarios afectados haz clic aquí.

El Ayuntamiento votará el próximo martes para saber si le piden o no al SFMTA que temporalmente detenga la propuesta.