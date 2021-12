San Francisco no realizará cambios en su orden de salud tras haber detectado el primer caso de la variante Ómicron

Después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, anunciaran el miércoles información sobre el primer caso nacional de la variante Ómicron del COVID-19 en San Francisco, funcionarios de la ciudad dijeron que la ciudad no actualizará ninguna orden de salud por ahora.

El paciente, que había regresado a San Francisco desde Sudáfrica el 22 de noviembre, solo mostró síntomas leves y actualmente se está recuperando.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

La persona está completamente vacunada pero no había recibido una vacuna de refuerzo, según funcionarios del Departamento de Salud Pública de San Francisco.

La persona no fue hospitalizada y ha estado en cuarentena desde que dio positivo. Todos sus contactos cercanos dieron negativo, dijeron funcionarios de salud pública.

Durante una sesión informativa fuera del Ayuntamiento de San Francisco el miércoles por la mañana, el director de SFDPH, el Dr. Grant Colfax, dijo que la ciudad trabajó durante la noche con los CDC y la Universidad de California en San Francisco para confirmar si el caso realmente se trataba de la variante Ómicron.

Aquí los detalles.

Colfax dijo que la ciudad se ha estado preparando para un escenario como este.

"Esto no es una sorpresa", dijo. "Sabíamos que Ómicron iba a estar aquí. Pensamos que ya estaba aquí, pero todavía no lo habíamos detectado. Esto es motivo de preocupación, pero ciertamente no es motivo de pánico".

Colfax dijo: "Todavía hay mucho que no sabemos sobre Ómicron. No sabemos qué tan infeccioso es, aunque existe una gran probabilidad de que sea más infeccioso que la variante Delta ".

Aseguran que están preparados para esta variante.

Colfax dijo que debido a que la tasa de vacunación de la ciudad es alta (81%) y los residentes continúan recibiendo vacunas de refuerzo, entre otros factores, la ciudad está equipada para manejar variantes del COVID-19.

"En este momento, no anticipamos cambiar ninguna de nuestras órdenes de salud o cambiar las restricciones actuales o imponer nuevas restricciones a las actividades en San Francisco", dijo. "Obviamente estamos siguiendo estos desarrollos muy de cerca. Compartiremos información adicional a medida que la tengamos".

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud clasificó la variante Ómicron como una "Variante de preocupación" para COVID-19.

El Dr. Charles Chiu de UCSF dijo sobre el caso: "Esta muestra en particular, me enteré ayer a las 3:00 p.m., y pudimos recibir la muestra en el laboratorio a las 8:00 p.m."

Los expertos dicen que no hay que preocuparnos.

Después de realizar las pruebas, Chiu dijo que dos horas después se identificó que la muestra era potencialmente Ómicron. Luego, utilizando tecnología de secuenciación genómica, los funcionarios de UCSF confirmaron que la muestra era Ómicron alrededor de las 4:00 a.m., del miércoles, según Chiu.

"El mensaje general para el público es vacunarse", dijo el alcalde London Breed.

"Muchas gracias al individuo. Reconocieron que habían viajado, reconocieron que tenían síntomas e hicieron lo que todos deberíamos hacer, que es hacerse la prueba", dijo la Dra. Susan Philip, oficial de salud de SFDPH. "Realmente apreciamos el conocimiento y la colaboración de esa persona en este caso".