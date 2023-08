Vence moratoria de desalojos en SF ¿Qué pasara si aún tienes el pago de la renta atrasa?

La moratoria de desalojos establecida por la pandemia venció el martes en San Francisco y la gran pegunta que surge es ¿qué harán los residentes que aún tienen la renta atrasada?.

Quienes vivan en San Francisco y recibían fondos por medio del programa estatal de ayuda para la renta ya no recibirán este dinero.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Entonces lo que va a pasar es que los inquilinos van a tener que buscar ayuda como lo hacían antes de que existiera esa ayuda de renta”, explicó Audrey Martínez, consejera de la agencia Human Rights Committee.

Existen organizaciones como “Radical” y “Caridades Católicas” que todavía ofrecen asistencia parcial o total para el pago de la renta, pero cuando un inquilino reciba la carta de desalojo tiene que enviar una respuesta.

“Diciéndole: apliqué por ayuda o por el momento no puedo pagar por cierta razón; notificarle qué está pasando. No notificar lo pueden tomar como abandono y pensar que ya no está ahí”, dijo Martínez.

Los propietarios son los que tendrían la última palabra y pueden permitirle al inquilino seguir viviendo en el apartamento o darle usualmente hasta 60 días para desalojar.

“Si en esos días no encuentras una agencia que te ayude a pagar la renta, entonces se va a ver embarazosamente la persona en la situación de que se va a tener que salir e irse a algún shelter o irse a algún otro lugar”, indicó Martínez.

El dueño tiene que dar una explicación del por qué envía la carta de desahucio al arrendatario y si es por la falta de pago de alquiler esto sería considerado como una causa justa y válida, pero lo importante es responder a esa carta y documentar todo por escrito.

Las personas que vivan en San Francisco y enfrentan el desalojo pueden contactarse con la agencia Human Rights Committee llamando al (415) 703-8644 o visitando www.hrcsf.org.