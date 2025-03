“Me golpearon y escupieron”: buen samaritano atacado por defender a 2 mujeres en San Francisco

Un hombre fue salvajemente golpeado luego de intentar defender a dos mujeres que presuntamente estaban siendo atacadas por un grupo de personas en el vecindario de La Misión en San Francisco.

Telemundo 48 reportó por primera vez el incidente en febrero, sin embargo, el miércoles logramos hablar con la víctima quien aún se recupera de la golpiza.

“Me dejaron moretones por todos lados, tengo una lesión cerebral que me causa mareos de vez en cuando”, afirmó Bob Henry, víctima del ataque.

Imágenes de video mostraron el momento en que Henry, de 65 años, fue golpeado en repetidas ocasiones el 18 de febrero alrededor de las 4:00 p.m., en 23th Street y Valencia Street.

Henry aseguró que ese día caminaba por Valencia Street cuando vio a un grupo de hombres atacar a dos mujeres.

“Escuché cómo las amenazaban de muerte, las insultaban y a una de ellas la golpearon contra el piso fue cuando yo intervine”, indicó Henry. “Me golpearon, me escupieron y me robaron mi maleta. Tenía una cámara profesional, me robaron $15,000 en total”.

La policía arrestó a dos individuos por el ataque.

El incidente ocurrió justo al lado de una escuela.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“La cosa es que a veces pasan y agarran una fruta o comida. Lo roban y mejor no digo nada porque eso mejor no decir nada”, aseguró Irma Sánchez, trabaja en el sector.

Irma afirmó que en los últimos días ha visto un cambio.

“Anteriormente no había policías, pero últimamente sí he visto uno o dos que pasan”, aseveró Irma.



Por su parte, Henry logró contactarse con las jóvenes a las que intentó ayudar.



“Ellas dijeron que nadie las quería ayudar. Gritaban auxilio, pero nadie hacía nada, me dieron las gracias por ayudarlas”, indicó Henry.



El buen samaritano aseguró que si volviera a encontrarse en una situación similar lo volvería a hacer sin pensarlo dos veces.

La policía recomendó ser precavidos, además de no intervenir porque podría ser peligroso.