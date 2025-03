Arrestan a al menos 40 personas tras operativo antidrogas en San Francisco

Al menos 40 personas fueron arrestadas el jueves en la madrugada durante un operativo antidrogas llevado a cabo en San Francisco.

La policía dijo que en colaboración con la Oficinal del Alguacil de San Francisco acudieron al área de Market Street y Van Ness Street donde se llevaba a cabo actividad de tráficó de drogas.

Video de la policía muestra gran cantidad de oficiales requisando a los sospechosos y decomisando drogas y parafernalia para su consumo.

DRUG MARKET CRACKDOWN: SFPD and @SheriffSF operation led to roughly 40 arrests at MARKET & VAN NESS early this morning. This activity will not be tolerated and we will continue these operations for as long as it takes. pic.twitter.com/nAtQFymyl9