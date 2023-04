Festival de la 4/20: miles se dan cita en el Golden Gate Park en San Francisco

Aunque en California es ilegal fumar marihuana en público y existen multas de cientos de dólares para quienes quebranten la ley, miles de personas hicieron caso omiso a esto y celebraron el día del cannabis en el parque Golden Gate de San Francisco.

El Festival conocido como 4/20 reunió a alrededor de 20,000 personas en el área del parque de Hippie Hill.

“Estoy disfrutando, estoy lit, estoy disfrutando”, aseguró Rosalinda Reina, asistente del festival.

Las puertas se abrieron a 10:00 a.m., y hubo de todo tipo de productos derivados del cannabis

“Mi primera vez aquí. He tenido muchos años que he querido venir. Me encantó ver que revisaron a todos al entrar, esta llenísimo, hay bastante gente”, dijo Héctor Fabián Torres, espectador del evento.

pero con solo estar en este evento es casi imposible dejar de inhalar el humo

Los organizadores del evento tomaron las debidas precauciones instalando unos 160 baños portátiles y poniendo a disposición agentes de seguridad.

“Tenemos 100 agentes de seguridad privados aquí y la mayoría están alrededor para asegurar que gente menos de 21 años no ingrese”, indicó Miguel Montes, vocero del Departamento de Parque y Recreación.

Por su parte, la ciudad puso a la disponibilidad transporte público gratis para que miles de personas llegaran a disfrutar si tener que después manejar.