Organización Compañeras de Parto busca ayudar y guía a madres latinas en San Francisco

La organización Compañeras de Parto ha jugado un papel importante cuando se trata de guiar y ayudar a mujeres latinas embarazadas en San Francisco.

Los miembros de este ente se encargan de educar a las mujeres en el importante paso de convertirse en madres

"Estuve preocupada que no me estaba saliendo mucha leche y qué no estuvo comprendo mucho y aquí aprendiendo las diferentes posiciones", afirmó Valeri Gress, madres de familia.

Como ella, son decenas las personas que se han beneficiado de esta organización fundada por Verónica Fregoso.

"Somos un grupo de doudas que ayudamos a varias familias de bajos recursos de toda el Área de la Bahía", explicó Fregoso.

Verónica ha ayudado a decenas de madres, pero recuerda un caso en particular.

"Tuvo un parto bien difícil de su país. Pensaba que aquí iba a ser lo mismo llegó y le enseñamos que tenía derechos que ella podía decidir por su cuerpo".

Sin embargo, para ofrece todas estas ayudas son importante las donaciones que recibe.

La organización filantrópica latina más grande del país, El Latino Giving Circle Network fue una de las que ha donado a esta causa.

"Para Los Latinos el dar la generosidad. Hacer parte de nuestro ADN y los latinos tienen el poder de decidir a quien le quieren dar a qué causa y esto hace parte de como construimos comunidad", expresó Raaida Mannaa, vocera de la organización.

En total, las compañeras de parto para la comunidad tienen a más de 20 ayudantes latinas, y el objetivo es entrenar a muchas más.

El Latino Community Foundation ha invertido más de $2.8 millones en distintas organizaciones latinas en California, todo con el fin de ayudar a que nuestras comunidades crezcan y se superen.

Para más información visita www.Birthcompanionscommunitycenter.org.