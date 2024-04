Conductores de Uber y Lyft protestan en San Francisco

Más de 100 conductores de las empresas de viajes compartidos Uber y Lyft llegaron el lunes hasta la sede principal de estas dos empresas para exigir un mejor salario y mayor seguridad.

Los trabajadores condujeron en caravana hasta llegar primero a la sede principal de Uber en San Francisco.

Allí Entre arengas, sosteniendo pancartas y vistiendo una camisa que decía “Unidos nos levantamos” demandaron un trato justo por parte de la empresa.

"Los trabajadores están diciéndole a la corporación que necesitan dignidad, necesitan acción, y necesitan que los escuchen", explicó María Noel Fernández, directora ejecutiva de Working Partnerships USA.

De acuerdo al gremio de conductores, estas dos compañías están tomando ventaja de inmigrantes, familias de bajos ingresos y adultos mayores.

"Ellos hacen lo que les da la gana contra los choferes y sacan ganancias por millones, y no tienen en consideración a los choferes, y es el abuso y sigue siendo más abuso", indicó Eduardo Escobar, fundador y organizador The Alliance for Independent Workers.

Para conductores como Raúl Torres, quien lleva más 7 años trabajando para ambas aplicaciones, exige no solamente un mejor salario, también mayor seguridad.

"Mejor paga y la seguridad para nosotros porque hay muchas cosas que le han pasado a muchos conductores", dijo Raúl.

Telemundo 48 contactó a las dos compañías y en un comunicado nos dijeron:

"Trabajamos para mejorar la experiencia del conductor, razón por la cual en febrero lanzamos una serie de nuevas ofertas y aumentos a los conductores”, explicó Lyft.

Por su parte Uber también dijo lo siguiente:

"Nuestro compromiso es hacer la plataforma más segura y justa. Esto se suma las garantías y protección en California por la proposición 22, incluidas atención médica, garantía de ingresos y seguridad en el lugar de trabajo"

Después de alzar su voz en la sede de Uber, se dirigieron hasta el edificio de Lyft, para hacer las mismas exigencias.

"Yo hablando con pasajeros dicen yo pagué $190 y yo agarré $70 y algo, de los $190. Entonces ahí está la cosa, que ellos agarran más que nosotros", aseveró Torres.

Muchos de los afectados explicaron que Uber y Lyft toman casi un 60% de sus ganancias.

"Ellos cuidan más su bolsillo que cuidarnos a nosotros", afirmó Torres.

Conductores dijeron que hasta que las compañías los escuchen seguirán haciendo estas manifestaciones por lo menos una vez al mes.