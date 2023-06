Comerciantes cansados de ser víctimas de la inseguridad en San Francisco

La inseguridad ha llevado a que algunas farmacias y supermercados tengan que tener bajo llave los productos más costosos, mientras que algunos restauranteros dicen que enfrentan problemas a diario con robos y vandalismo, se quejan de que la ciudad ofrece muy poca ayuda.

Negociantes y consumidores dicen que el crimen organizado en San Francisco es un grave problema.

“Los productos bajo llave son más que nada una inconveniencia”, explicó Annie Leupardus, consumidora.

Restaurantes como Santería continúan reportando robos. Les quebraron la puerta de vidrio principal y en exclusiva nos mostraron un video donde se ve a una mujer y la cámara de vigilancia la capta llegando hasta el sótano llevándose varios artículos.

“Se nos metieron a robar la semana pasada el miércoles y fue a las tres de la mañana cuando miramos lo que estaba pasando, miramos las cámaras. Entró una persona y robó una cantidad grande de alcohol y también se llevaron la caja registradora con el dinero que estaba ahí”, relató Joel Licea, baratender de Santería.

Otro local afectado por la criminalidad en san francisco es Tacorea y el dueño dice que este último incidente es la gota que derramó el vaso.

“Es una batalla diaria con alguien que entra a robar, a veces los tenemos que echar del local”, dijo David Lee , propietario de Tacorea.

Pero además del problema con el vandalismo y los robos, existen problemas económicos.

“Estoy pensando en cerrar mi negocio en diciembre. Ya no aguanto más. El pago a los trabajadores es alto, el costo de los productos es demasiado”, dijo Lee.

Por si esto fuera poco, la ciudad implementará nuevos reglamentos con el uso de los llamados “corralitos” que usan los restaurantes para ofrecer servicio a la orilla de la acera.

“Uno de los problemas que se está creando es no solamente por el costo nuevo que es más alto pero también como son sitios públicos los lugares no pueden decir no a la gente, y aparte de eso les están regulando con las horas que pueden estar atendiendo”, indicó Carlos Solorzano, vocero de la Cámara de Comercio Hispana de San Francisco.

La oficina de la alcaldesa London Breed se refirió a esta problemática diciendo a través de un comunicado que:

“La alcaldesa tiene como prioridad la seguridad pública, dando recientemente fondos para pagar las horas extras de la policía y agregando 16 nuevos embajadores debla comunidad en el barrio Misión. sus esfuerzos también incluyen estrategias para combatir la crisis del fentanilo, la prevención y reducción de crímenes a la propiedad”.

Algunos negocios lo que están haciendo es contratar a guardias de seguridad, sin embargo, esto también representa un gasto extra para los negocios.