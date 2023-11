Comunidad latina indignada por presencia de indigentes en La Misión de San Francisco

A raíz de esta cumbre APEC, la ciudad de San Francisco ofreció albergue a los indigentes que dormían cerca al Centro de Convención Moscone y el distrito SOMA en San Francisco, pero no lo hicieron con otros sectores de la ciudad que enfrentan una crisis de indigencia.

Residentes y comerciantes de La Misión están indignados ya que dicen que la ciudad sí pudo limpiar el distrito SOMA en cuestión de semanas, mientras que el problema de indigencia, de venta y consumo de droga al aire libre sigue apoderándose del corredor latino más grande de la ciudad.

Vianny, residente de San Francisco, aunque no quiso decir sí vive en la calle, asegura que muchos amigos que vivían en las calles del distrito SOMA no recibieron ayuda.

“No los pusieron en ningún lado, solo les dicen que no pueden estar aquí, vete a otro lugar y cuando se van a otro lugar esperan hasta que la policía les digan que se vayan a otro lugar, pero no les dicen a donde ir solo que se vayan”, dijo Vianny.

Mientras que comerciante como César Canales, dicen sentirse decepcionados al ver la situación.

“La verdad no sé por qué no toman nunca en cuenta La Misión, especialmente en la 24 y 26 no lo toman en cuenta para hacer esto”, aseguró César.

Al comerciante le gustaría que la ciudad limpie La Misión como lo hizo con el distrito SOMA.

“Es injusto, es injusto porque nosotros como comerciantes igual nos afectan los indigentes en muchos motivos porque a veces los mismos indigentes no quieren robar nuestros productos”, indicó César.

Telemundo 48 se comunicó con el departamento encargado de la indigencia y compartimos con ellos las quejas de la comunidad de La Misión, pero aún estamos esperando una respuesta.