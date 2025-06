Cientos toman las calles de la Misión en San Francisco en apoyo a la comunidad inmigrante

Cientos de manifestantes tomaron las calles de la Misión de San Francisco para demostrar su apoyo a la comunidad indocumentada a raíz de las detenciones que ICE ha hecho en las últimas semanas en California.

Con cantos y banderas de diferentes países los asistentes se concentraron en la estación del BART 24th Street dejando muy claro que no quieren a ICE en san francisco ni en otra ciudad del estado.

“La genta nacida aquí se le olvidó cuáles son sus raíces y ahora los atacan, no solamente es a la gente mala sino a la gente trabajadora, alejan a hijos de sus padres, a las madres sin sus hijos porque se lo están llevando”, aseguró Carlos Cabrera, participó en la marcha.

Berta Hernández, activista, se unió a la manifestación representado a quienes por su estatus migratorio tienen miedo de marchar.

“El hecho de tener una comunidad con casi ya 40 años sin reforma migratoria que no le permite a las personas no tener ni una pensión, estamos hablando de compañeras mías que yo me documenté, pero otras no se han documentado, que nos hemos hecho viejitas que han pagado su dinero, sus impuestos, les duele todo ni tienen derecho a un montón de cosas no tienen pensión”, afirmó Hernández.

La policía de San Francisco estuvo presente durante la manifestación en varias esquinas, ya que el domingo una de las manifestaciones en la ciudad en contra de ICE se tornó violenta dejando a dos oficiales heridos y a más de 100 arrestados.

Le preguntamos a la comunidad su sentir sobre las protestas que se han tornado violetas y nos respondieron:

“Que nuestro mensaje sea fuerte y no va a obtener de mí que sea pacífico yo creo que las cosas tienen que suceder como tienen que suceder”, indicó Hernández.

La policía dejó claro que apoya la primera enmienda, pero no tolerarán ningún tipo de actividad criminal.