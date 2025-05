Habla esposa de colombiano detenido por ICE tras acudir a una corte de inmigración en San Francisco

La esposa de un hombre denunció que fue detenido tras su audiencia de asilo en una corte de inmigración en San Francisco la semana pasada.

Shaylyn Ordaz afirmó que su esposo, Anyelo, cumplía con las normas. Se presentó a su audiencia de asilo, pero al salir, agentes de ICE vestidos de civil lo esposaron y lo subieron a un vehículo que lo esperaba.

"En cuanto salimos, había no sé, cuatro, cinco, seis agentes esperando allí mismo", dijo Ordaz. "Lo agarraron. Uno de ellos me agarró a mí y nos separaron. Escuché las esposas y mi esposo no es un delincuente. Eso me mata".

El hombre del condado Alameda llegó a Estados Unidos en enero de 2024 desde Colombia, buscando asilo debido a su orientación sexual. También tiene pendiente una solicitud I-130 para documentar oficialmente su relación familiar con Shaylyn, ciudadana estadounidense.

Ordaz dijo que su esposo es un hombre de Dios y no tiene antecedentes penales.

"Somos prácticamente recién casados; nos casamos en diciembre", dijo.

Ordaz dijo que el juez no desestimó el caso de Anyelo el viernes, pero que seguía detenido. Posteriormente fue liberado, pero volvió a ser detenido ese mismo día.

"Ni siquiera pude abrazar a mi propio esposo, y eso fue todo", dijo Ordaz.

Anyelo fue llevado a un centro de detención en McFarland, a unos 48 kilómetros al norte de Bakersfield.

El martes, cuatro hombres fueron detenidos en los tribunales de inmigración de San Francisco. Todos se habían presentado a sus citas.

Una coalición de abogados está monitoreando el progreso de los demás casos en McFarland.

"Lo que está haciendo la administración Trump escandaliza la conciencia; es ilegal, inconstitucional e inmoral", dijo David Chiu, fiscal de la ciudad de San Francisco.

Chiu ha participado en seis demandas contra la Administración Trump y ha obtenido victorias en tribunales inferiores en todos los casos. Afirmó que la administración puede esperar más demandas debido a que están utilizando los tribunales como arma.

"Los abogados de Trump intentan desestimar los casos para que el proceso concluya y puedan intentar detener a estas personas después del hecho", declaró Chiu. "Están poniendo a los inmigrantes en una situación imposible: o se saltan las audiencias y se arriesgan a ser deportados, o se arriesgan a ser arrestados por ICE mientras asisten a su proceso judicial. Es una decisión muy difícil".

La administración ha aumentado drásticamente el ritmo de las deportaciones, según datos de ICE obtenidos por NBC News.

En abril, ICE deportó a más de 17,200 personas, un aumento de aproximadamente el 29% en comparación con el año anterior.

"El presidente Trump está cumpliendo su promesa de expulsar a los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos y los estadounidenses lo apoyan enormemente", declaró un portavoz de la Casa Blanca.

Las diversas detenciones provocaron una protesta frente a los tribunales de inmigración de la ciudad el miércoles. Los manifestantes acusaron al ICE de intimidación.

Para quienes se encuentran en medio de la situación, como Ordaz, no está claro si los abogados de inmigración aceptarán su caso ni cuánto tendrá que pagar.

"Quiero que no solo el gobierno, sino todo el mundo, sepa que cuando se habla de noticias falsas, no es así. Esto está sucediendo", dijo. "Soy ciudadana estadounidense, soy nativa americana, he estado aquí toda mi vida, y esto nos está sucediendo a mí y a mi familia".