“Te prometo que te voy a sacar”: padre hispano de Livermore detenido por ICE en San Francisco

Un padre hispano de Livermore fue uno de los detenidos por ICE la semana pasada en la corte de inmigración de San Francisco, hoy su familia pide ayuda para sacarlo del centro de detención en el que se encuentra recluido.

“Pues bien duro, bien duro porque mi nieta corrió, lo abrazó, y no se quería venir porque se quería venir con su papá, y pues al despedirnos no más nos mirábamos y nos mirábamos y le digo ´te prometo que te voy a sacar de aquí´”, expresó Rosa López, esposa de mexicano detenido por ICE.

Miguel Ángel López se encuentra recluido en un centro de detención en Mcfarland.

López fue detenido el 27 de mayo mientras se presentaba a su cita rutinaria en las con un juez, algo que llevaba haciendo muchos años.

“Llegamos ahí como a las 8:15 a.m., y ya como a las 10:00 a.m., él ya entró y yo ya quería entrar con él porque su abogado no lo pudo acompañar ese día, y nos mirábamos me dejaron, entonces yo me fui y le dije cualquier cosa me hablas y paso por ti, y pues ya sería como las 11:00 a.m., más o menos me habló y me dijo háblale al abogado me van a detener y le digo no estés jugando, me dijo ´no estoy jugando´, y le digo pero Miguel ¿por qué? y miguel y miguel y ya miguel no me contestó", indicó Rosa.

Rosa explicó que hace unos años, Miguel obtuvo la residencia, pero esta fue apelada por un abogado, y desde entonces por los últimos 17 años, ha tenido que reportarse en persona a la oficina de inmigración.



“Para asegurarse que él no saliera del país, de que él estaba aquí y que no se metiera en problemas porque él cuando fue ahí la primera vez fue una opción o le ponían el brazalete o se reportaba y dijo, ´pues yo vengo y me reporto´”, afirmó Rosa.

Miguel Ángel es de origen mexicano y además de ser padre, esposo y un abuelo ejemplar, como lo describe su familia, trabaja en un viñedo local en la ciudad de Livermore como soldador y arreglando maquinaria para la cosecha de la uva.

Telemundo 48 le mostró a Rosa el momento en que otras personas fueron detenidas el mismo día, y aseguró que un hombre brasileño está en el mismo centro de detención junto a su esposo.



“Porque él tiene muchos años peleando su caso para que él pueda estar legal, a mí me consta que él hace todo lo que tiene que hacer, se presentaba a inmigración”, afirmó Karla Cantero, comadre de la familia.

De acuerdo al localizador de detenidos por ICE, Miguel Ángel está en el centro de detención Golden State Annex.

Miguel Ángel es padre de tres hijos y abuelo de una pequeña, y ahora piden ayuda de la comunidad para poder tener la oportunidad de sacarlo bajo fianza.

“Que lo queremos mucho y que regrese a casa, y que desde casa pueda seguir luchando por quedarse en el país”, dijo Rosa.