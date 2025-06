“Me arrestaron”: familia vive calvario tras detención de abuelo hispano en corte de San Francisco

Una familia mexicana en San José expresó su preocupación por la salud y proceso legal de un padre hispano que fue detenido el jueves en San Francisco.

Demetrio Gómez Meza se encontraba junto a su esposa en el tribunal de inmigración donde ambos se presentaron para continuar su proceso de asilo político, sin embargo, al salir varios agentes vestidos de civil lo esposaron y lo arrestaron.

“Salieron, lo agarraron de la mano, le dijeron ´¿Demetrio Gómez?´, y dijo ´sí´, ´queda arrestado´ y luego luego lo esposaron y se lo llevaron, le quitaron todas sus cosas, y me las aventaron encima de mis manos donde llevaba todos los folders”, relató la esposa de Demetrio, quien prefirió no ser identificada.

La mañana del 12 de junio Vianey Gómez, hija de Demetrio, madrugó a llevar a sus padres, pero al regresar por ellos y ver salir a su mamá sola, ya presentía lo inesperado,

Ella recibió una llamada de su padre minutos después de su arresto.

“Y me emocioné porque dije, wow ya lo soltaron, y me dice: ´¿hija ya te fuiste?´, y le digo sí, y me dijo ´no me van a dejar salir, me arrestaron´, y le dije ¿estás bien? y me dice ´sí´”, indicó Vianey.

La mujer explicó que aún siguen sin entender por qué días antes su abogado les notificó que debería presentarse en persona cuando inicialmente su audiencia iba a ser virtual, por eso le preguntamos a un abogado no relacionado con el caso, si estos cambios son permitidos.

“Sí es permitido, está bajo la discreción del juez, tenemos diferentes jueces que están trabajando juntos con esta administración. Personas que fueron por casos de asilos y llevan menos de dos años en Estados Unidos, a lo mejor hay un nuevo dictamen haciendo que los jueces cambian”, explicó Andrew Newcomb, abogado de inmigración.

En medio de la incertidumbre, la familia afirmó estar atados de manos, pues son pocos los recursos y ayuda legal que tienen al momento.

“Nos sentimos atados, el no tener un conocimiento ¿qué hacer?, él no saber qué hacer, y el abogado que ellos tienen no contesta las llamadas”, aseveró Vianey.

Ante la preocupación de esta familia, visitamos la organización Amigos de Guadalupe.

“Lo que podemos hacer nosotros es darles una lista de abogados aquí en el condado Santa Clara, pero igual a cualquier lugar que hable habrá una lista de espera, pero es cosa de llamar a todos y ver qué opciones tiene”, indicó la Coordinadora de Familias de la Red de Respuesta Rápida.

También aseguraron que pueden llamar a la Red de Respuesta Rápida al (408) 290-1144 para acceder a ayuda legal de emergencia el mismo día del arresto.

Demetrio es padre 5 hijos, y es abuelo de 15 nietos. Según su hija estan preocupados por la salud de su padre pues a veces se le olvidan las cosas y necesita medicina.

“Que le eche ganas, que sea fuerte, no se desespere, aquí estamos haciendo lo que está en nuestras manos”, dijo Vianey.