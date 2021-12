At 5 pm San Francisco 15.04" rain since Oct 1, 2021 is 8th wettest water year to date (ytd), wettest since 1983 w/15.70" rain for same period; 1983-1984 La Niña.

SF top 5 wettest water ytd (ending Dec 26):

1. 23.77" 1889

2. 17.68" 1849

3. 17.44" 1885

4. 16.74" 1866

5. 16.48" 1852