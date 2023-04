Comerciantes aplauden acciones del gobernador Newsom para combatir el tráfico de fentanilo en San Francisco

La Guardia Nacional y la Patrulla de Caminos de California es la última apuesta del gobernador Gavin Newsom para hacerle frente a la crisis por fentanilo en las calles de San Francisco.

“La gente a veces le da miedo entrar al negocio, se ponen en las puertas, y ha bajado mucho la venta”, aseguró Liliana Contreras, dueña de negocio en el vecindario de Tenderloin.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

Las drogas al aire libre en la zona de Tenderloin ahogan a comerciantes que como Liliana dicen se han visto obligados a recortar horas de trabajo por su propia seguridad.

“Este año lo he visto empeorar. Siento que hay demasiada gente ya en la calle y parece que no tiene solución, por más que hemos visto, parece que no tiene solución”, expresó Liliana.

La propuesta Newsom ha sido bien recibida entre el sector comercial, pero esperan que dichos esfuerzos lleguen a las zonas latinas.

“El gobernador mencionó el Tenderloin pero nosotros también queremos que se vea en el distrito de La Misión, en el distrito del Bayview ósea donde hay concentración de negocios pequeños. Estos distritos tienen familia allí viviendo y ahí se está viendo también la venta abiertamente”, indicó Carlos Solórzano, CEO de las Cámaras de Comercio Hispanas de San Francisco.

Según las Cámaras de Comercio Hispana de San Francisco, durante la pandemia, el distrito La Misión perdió el 35% de sus negocios, y ahora la criminalidad está agudizando esa fuga de emprendedores.

“Estamos viendo que con los incrementos de los robos campantes, que roba y sale y no hay suficientes policías para detener esto, entonces hay negocios pequeños que se están retirando o se están moviendo a otras áreas”, aseguró Solórzano.

La oficina del gobernador le confirmó el miércoles a Telemundo 48 que la orden girada es que tanto la patrulla de caminos como la guardia nacional identifiquen primero personal y recursos y una vez los tengan entonces se lanzará un operativo de múltiples agencias

Junto a la policía de San Francisco y a la fiscalía, el enfoque sería desmantelar las redes de tráfico de fentanilo.

“No vamos a ver la guardia nacional en la calle uniformada patrullando, sino que vamos a ver que van a actuar con la policía local para prevenir y hacer arrestos”, dijo Solórzano.

Aún no hay fecha para el inicio de esta colaboración que comerciantes esperan que sea pronto.

“Si se supone que va a entrar que sea de inmediato para que se vea un cambio”, aseveró Liliana.