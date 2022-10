San Francisco gastará $1,7 millones en un baño público

Se están planteando preguntas sobre el precio de un baño público en San Francisco.

Según el San Francisco Chronicle, el inodoro le está costando a la ciudad $1.7 millones. Estará ubicado cerca de la calle 24 en el principal corredor comercial de Noe Valley.

Los supervisores dijeron que obtuvieron los fondos del presupuesto estatal para construir el baño a pedido de las familias del área.

En una declaración conjunta enviada al periódico, el Departamento de Obras Públicas de Parques y Recreación dijo que hay varias razones para los costos, incluido el costo de construcción en la ciudad y el aumento de los costos de construcción de materiales.

"Es una locura. Todo se está volviendo loco en la ciudad”, dijo Michael Papanek, ex residente de San Francisco. “¿Cómo es posible que sean 1,7 millones de dólares?”

Se suponía que habría un anuncio por parte de funcionarios públicos estatales y locales el miércoles, proclamando su éxito en asegurar la financiación del estado.

Pero lo cancelaron abruptamente una vez que se supo el precio.

“Suena tan sospechoso”, dijo Dalia Martínez, ex residente de San Francisco. “Y dado que iban a anunciarlo hoy y simplemente se retiraron, es tan sospechoso”.

El único funcionario electo que ha respondido a cualquier preguntas sobre el proyecto y el precio es el asambleísta Matt Haney. Pudo obtener los $.17 millones de Sacramento.

"Deferiré las preguntas sobre el costo del baño a Rec and Park", dijo en un comunicado. "El costo también me pareció sorprendentemente alto. Me dijeron que no podían construirlo por menos, así que si yo quería un baño público allí, eso es lo que tenía que entregar".

NBC Bay Area se comunicó con Park and Rec para obtener un desglose de los costos, pero no ha recibido respuesta.

El baño estaría terminado hasta 2025.

La ciudad ya opera una gran cantidad de baños públicos gratuitos, algunos de ellos incluso disponibles las 24 horas del día y caben dentro del espacio de 150 pies cuadrados en Noe Valley.

El costo para la ciudad -- nada.

Según el Departamento de Obras Públicas de San Francisco, tiene un acuerdo con la empresa JC Decaux para proporcionar los orinales públicos autolimpiantes de forma gratuita a cambio de los ingresos publicitarios obtenidos de las unidades.

Para fines de este año, se instalarán nuevos en todo San Francisco para reemplazar los viejos, todo gratis.