“Es peor de lo que imaginábamos”: abogados de la Bahía viajan a la frontera con México

Visitar la frontera con México es un viaje que ya ha hecho antes la directora de La Raza Centro Legal de San Francisco, pero en esta ocasión dice que lo que encontró, la descorazonó.

“La situación es peor de lo que imaginamos. peor que en años pasados”, aseguró

Amanda Alvarado, directora ejecutiva La Raza Centro Legal.

El miércoles, la agencia hizo una presentación sobre su viaje donde explicaron que visitar uno de los albergues en Tijuana, fue lo más alarmante.

“Habían familias con hombres, mamás, niños pequeños, bebés, viviendo en un solo cuarto, algo muy grave y peligroso para los niños porque nunca es buena idea compartir un espacio de vivienda de niños pequeños con adultos que no son familiares de ellos”, dijo Alvarado.

Finalizado el Título 42, para pedir asilo los solicitantes necesitan tener una cita que obtienen con la aplicación CBPONE, pero hay varias excepciones.



según los abogados menores de edad no acompañados todavía se pueden presentar a la frontera pidiendo asilo, sin necesidad de una cita, sin embargo, observaron que eso no se está cumpliendo

“Los agentes de los Estados Unidos no saben las reglas, es muy obvio, ellos no sabían cómo procesar a la gente, no más le estaban negando la entrada a casi todos, a todos”, dijo Marcos Pachecho, abogado de inmigración La Raza Centro Legal.

Observaron que le negaron a una niña, de 4 años, el derecho de pedir asilo por lo que tuvieron que intervenir, también dicen les negaron la entrada a algunos mexicanos a los que no debieronhabersela negado.

“Gente de México que teme que regresar a México, pues Tijuana es México, y las leyes dicen que no pueden negar la entrada a una persona que teme regresar a su país de origen”, aseguró Pachecho.

Para Adriano Enriquez la experiencia le dejó algo de esperanza, pues a pesar de todos los problemas, pudo celebrar con los que sí lograban obtener la cita para presentarse.

“Más esperanza y más confusión, la situación era más difícil antes, pero más claro, me parece que hay mucho chisme”, dijo Adriano.

Por lo que instan a la gente a cuidarse de los estafadores y buscar fuentes confiables de información.