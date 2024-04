Festival de música y arte se llevará a cabo en el Golden Gate Park de San Francisco

Tyler the Creator, The Killers y Sturgill Simpson se encuentran entre los artistas principales del Festival de Música y Artes Outside Lands de este año en San Francisco, anunciaron los organizadores del festival el martes.

El cantante Post Malone interpretará una presentación country especial durante el festival de tres días que se llevará a cabo del 9 al 11 de agosto en el Golden Gate Park. The Postal Service, Grace Jones, Kaytranada y Jungle se encuentran entre los otros actos destacados programados para presentarse en Outside Lands.

Las entradas para tres días salen a la venta el miércoles a las 10:00 a. m.

La programación completa y más información sobre cómo comprar las entradas se pueden encontrar en https://sfoutsidelands.com.