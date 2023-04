Pronto iniciará plan de seguridad pública contra el tráfico de fentanilo en San Francisco

London Breed, alcaldesa de San Francisco, se unirá a los líderes de seguridad pública el viernes para brindar detalles sobre la nueva asociación estatal de seguridad pública anunciada por el gobernador Gavin Newsom para atacar el tráfico de fentanilo en la ciudad.

El nuevo plan incluye un acuerdo entre la Patrulla de Carreteras de California, la Guardia Nacional de California, el Departamento de Policía de San Francisco y la Oficina del Fiscal de Distrito de San Francisco para trabajar juntos en la lucha contra la crisis actual.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 48 Área de la Bahía aquí.

“Aquellos que trafican drogas, armas y seres humanos no son bienvenidos en nuestras comunidades”, dijo Newsom en un comunicado el viernes. “Es por eso que estamos lanzando esta operación. No se trata de criminalizar a las personas que luchan contra el consumo de sustancias, se trata de acabar con los vendedores ambulantes de veneno prominentes y sus redes criminales conectadas que se aprovechan de los más vulnerables y dañan a nuestros residentes. Si bien es cierto que San Francisco es más seguro que muchas ciudades de su tamaño, no podemos permitir que continúe el crimen desenfrenado".

El plan que se espera inicie el lunes 1 de mayo tiene como objetivo “desmantelar el tráfico de fentanilo e interrumpir el suministro de la droga en la ciudad al responsabilizar a los operadores de operaciones de tráfico de drogas a gran escala”.

"La crisis del fentanilo está afectando a nuestros residentes, trabajadores y negocios, y requiere que todos trabajemos juntos para interrumpir el flujo de drogas en San Francisco y al mismo tiempo asegurarnos de que tengamos tratamiento para quienes luchan contra la adicción", dijo Breed en un comunicado el viernes.

Un comunicado de prensa de la Oficina del Alcalde desglosa cómo se espera que comiencen los esfuerzos de asociación y cumplimiento el lunes:

El CHP asignará estratégicamente un nuevo equipo de personal encargado de hacer cumplir la ley para hacer cumplir la ley de manera proactiva, con un enfoque en la aplicación del tráfico de drogas en áreas clave de la ciudad, incluido Tenderloin. Además de sus esfuerzos complementarios de cumplimiento de la ley, CHP brindará apoyo de investigación para desarrollar casos penales sofisticados e interrumpir el tráfico ilegal de opioides. El CHP también brindará capacitación adicional especializada de experto en reconocimiento de drogas y control avanzado de conducción en estado de ebriedad al borde de la carretera al personal del SFPD para ayudar a las fuerzas del orden público locales a detectar, disuadir y prevenir delitos relacionados con las drogas y el alcohol en la ciudad. En un cambio en las operaciones, las unidades CHP del área de San Francisco también proporcionarán patrullaje adicional en áreas clave de la ciudad según lo permita la carga de trabajo.

Los miembros del servicio de CalGuard apoyarán el análisis de las operaciones de tráfico de drogas, con un enfoque particular en la interrupción y el desmantelamiento de los anillos de fentanilo en la región que contribuyen a la actual crisis de seguridad y salud pública. Operaciones similares apoyadas por CalGuard realizadas el mes pasado en todo el estado dieron como resultado la incautación de 4,7 millones de pastillas de fentanilo y 2471 libras de polvo de fentanilo, con un valor de venta al por mayor de más de $49 millones combinados. Además, como parte del anuncio de hoy, el gobernador autorizó a CalGuard a ayudar al SFPD con tareas administrativas que no sean de patrulla para mejorar la capacidad de las fuerzas del orden para abordar los esfuerzos apremiantes de lucha contra el crimen relacionados con esta operación.

Los esfuerzos de cumplimiento no buscarán criminalizar a quienes luchan contra el consumo de sustancias y, en cambio, se centrarán en interrumpir el suministro que alimenta la crisis del fentanilo al responsabilizar a los proveedores y traficantes de drogas".

San Francisco ha visto un aumento alarmante en las muertes relacionadas con el fentanilo, con un aumento de más del 40 % en las muertes por sobredosis solo desde enero hasta marzo de este año. Las muertes relacionadas con el fentanilo se han concentrado en gran medida en o cerca de los barrios de Tenderloin y South of Market de la ciudad, donde se centrará esta operación.